Оккупанты в Крыму готовятся к украинской операции по освобождению полуострова – разведка

Оккупационные власти в Крыму начали готовиться к украинской операции по освобождению полуострова. В частности, россияне объявили о введении "высокого уровня террористической опасности".

Меры не прекратятся до выхода соответствующего решения об отмене. Об этом сообщили на канале Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что такой же уровень угрозы также объявлен на подчиненных объектах оккупационных министерств:

транспорта,

жилищно-коммунального хозяйства,

здравоохранения,

топлива и энергетики,

промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации

В частности, оккупанты в Крыму усилят контроль за передвижением транспорта и граждан, а также обяжут обязательно регистрировать временное место жительства.

В разведке предполагают, что "меры безопасности" не только сигнализируют о подготовке оккупантов к освобождению полуострова украинскими военными, но также о возможных провокациях в отношении мирного населения с целью обвинить Украину.

Напомним, ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма является ключом к победе в войне против России и допустил, когда ВСУ смогут деоккупировать полуостров.

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