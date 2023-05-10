Оккупанты заявили об атаке военного полигона в Воронежской области дронами, 14 военных ранены

В результате атаки беспилотниками военного полигона в Воронежской области россии ранены 14 военнослужащих, о погибших пока информации нет.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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Как сообщают журналисты, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Два беспилотника со взрывчаткой подлетели к полигону и взорвались во время падения. Пострадали 14 военнослужащих.

Напомним, на россии заявили об атаке дронами двух нефтеперерабатывающих заводов

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