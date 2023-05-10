Окупанти заявили про атаку військового полігону у Воронезькій області дронами, 14 військових поранено

Внаслідок атаки безпілотниками військового полігону у Воронезькій області росії поранено 14 військовослужбовців, про загибоих наразі інформації немає.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Як повідомляють журналісти, інцидент стався в ніч на 10 травня. Два безпілотники з вибухівкою підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Постраждали14 військовослужбовців.

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