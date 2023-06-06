Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне из-за подрыва Каховской ГЭС: где происходит эвакуация

В результате подрыва Каховской ГЭС, примерно 16 тысяч человек, проживающих на правобережье Херсонщины, находятся в критической зоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин Александр.

Читайте также: "россияне совершили экоцид": Ермак заявил о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма и ЗАЭС

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львове, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров в городе Херсоне, Херсонского района. Прогнозируется, что будут затоплены и другие населенные пункты, и власти готовы к этому.

В настоящее время организована эвакуация жителей указанных населенных пунктов с помощью автобусов. Людей перевозят в Херсон, а дальше планируется их перемещение в Николаев, а оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

В 12:00 из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев. Информация о событиях в связи с чрезвычайной ситуацией на Каховской ГЭС передается общественности.

Военная администрация и все соответствующие службы, в том числе ГСЧС и полиция, с 5:00 утра находятся в повышенной готовности. Была создана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которой были поставлены соответствующие задачи. Ведется активная эвакуация населения. Все главы общин и старосты получили инструкции и информируют население о необходимых мерах безопасности. На каждой территории был создан отдельный штаб, отвечающий за координацию действий на местах.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!