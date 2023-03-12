Оладьи из цветной капусты: все что нужно для здорового завтрака

Цветная капуста это просто копилка полезных веществ и витаминов. Например, железа в ней в 2 раза больше, чем в зеленом горошке, перце или салате, а аскорбиновой кислоты больше чем в белокочанной капусте.

Она содержит минеральные соли, белки, углеводы, аминокислоты. Блюда из нее получаются очень аппетитными и полезными.

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Предлагаем вам рецепт оладий из цветной капусты, к которым не нужно добавлять яйца, что делает блюдо более диетическим. Для этого блюда вам понадобится цветная капуста, мука, зелень и семена льна или крупинки чиа.

Для начала нужно хорошо помыть капусту и разделить на частицы. Добавить к соцветию 2 ст. л. семена льна или чиа и несколько раз прокрутить в чаше блендера. Несколько веточек любой зелени, что вам нравится, промойте и просушите и мелко порежьте, добавьте к смеси капусты и семян. Затем всыпьте несколько столовых ложек муки и по желанию посолите и поперчите. У вас должна получиться густая однородная масса, похожая на густую сметану.

Поставьте разогревающуюся сковороду, когда она будет достаточно горячей, влейте столовую ложку масла и начните выкладывать капустные оладьи. Первую сторону оладий жарьте под крышкой, а вторую – на открытой сковородке.

Выкладывайте готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Подавать можно со сметаной или с несладким йогуртом.

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