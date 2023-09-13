Омолаживающий крем для лица из риса, который используют кореянки

Крем из риса для лица – как приготовить самостоятельно омолаживающий крем из риса

Рис – очень популярный продукт не только в питании корейцев, но и в уходе за кожей. Жительницы Южной Кореи обязательно добавляют его в свой косметический уход.

Издание Sante+ пишет, что крем для лица на основе риса очень легко приготовить. Он будет обладать увлажняющими и омолаживающими свойствами.

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Какие ингредиенты требуются для крема:

4 столовые ложки риса;

4 столовые ложки миндального или кокосового молока;

1 столовая ложка миндального масла;

2 капсулы витамина Е;

вода.

Способ приготовления корейского рисового крема:

1. Рис тщательно промываем. Оставляем его замачиваться в емкости с водой на ночь.

2. На следующий день рис сливаем и кладем в блендер. Добавьте 4 столовых ложки миндального или кокосового молока и все перемешиваем.

3. Процеживаем, затем переливаем средство в кастрюлю и ставим на медленный огонь, иногда помешивая.

4. Когда крем начнет густеть, выключите огонь, продолжая хорошо помешивать.

5. Добавляем в крем содержимое капсул витамина Е, а также миндальное масло. Перелейте это в стеклянную бутылку и дайте остыть.

Способ применения рисового крема для лица

Для восстановления фарфорового цвета лица и ухода за зрелой кожей используйте этот крем следующим способом:

1. Сначала умываемся и хорошо высушиваем лицо.

2. Наносим маленькое количество крема на кожу лица, оставляем на 15 минут. Затем смываем теплой водой.

Рекомендуется наносить это средство на лицо каждый вечер перед сном. Рисовый крем может храниться до месяца при условии содержания в холодильнике.

Напомним, что розмариновая вода может помочь предотвратить появление седых волос. Она обладает стимулирующими и регенерирующими свойствами.

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