"Он готовит, она управляет": где смотреть кулинарное шоу с Поляковой и Мицкевичем
На телеканале ТЕТ в марте стартовало новое кулинарное шоу "Он готовит, она управляет". Его ведущими стали певица Оля Полякова и снимавшийся в "Мастер Шефе" кулинар Влад Мицкевич.
На канале отмечается, что шоу направлено на испытание отношений участвующих в нем пар. "Звездные ведущие шоу Оля Полякова и Влад Мицкевич проверят пары на выдержку и совместимость, устроив испытания приготовлением", – говорится в сообщении.
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Во время шоу его участники (это пары, находящиеся в отношениях или женатые) борются за приз в 25 тысяч гривен. При этом мужчины готовят блюда, о которых своим любимым рассказывают женщины и руководят действиями своих вторых половинок.
Во время шоу Полякова и Мицкевич комментируют готовку и дают советы парам.
Шоу стартовало 20 марта в 18.00 на телеканале ТЕТ. Его первые выпуски можно посмотреть на YouTube-канале "ТЭТ", или на сайте телеканала.
Первый выпуск "Он готовит, она управляет":
Второй выпуск "Он готовит, она управляет":
Третий выпуск "Он готовит, она управляет":
Четвертый выпуск "Он готовит, она руководит":
Пятый выпуск "Он готовит, она руководит":
Шестой выпуск "Он готовит, она руководит":
Напомним, на телеканале СТБ транслируют сериал "Справедливость".
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