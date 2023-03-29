'Он готовит, она управляет': где смотреть кулинарное шоу с Поляковой и Мицкевичем

На телеканале ТЕТ в марте стартовало новое кулинарное шоу "Он готовит, она управляет". Его ведущими стали певица Оля Полякова и снимавшийся в "Мастер Шефе" кулинар Влад Мицкевич.

На канале отмечается, что шоу направлено на испытание отношений участвующих в нем пар. "Звездные ведущие шоу Оля Полякова и Влад Мицкевич проверят пары на выдержку и совместимость, устроив испытания приготовлением", – говорится в сообщении.

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Во время шоу его участники (это пары, находящиеся в отношениях или женатые) борются за приз в 25 тысяч гривен. При этом мужчины готовят блюда, о которых своим любимым рассказывают женщины и руководят действиями своих вторых половинок.

Во время шоу Полякова и Мицкевич комментируют готовку и дают советы парам.

Шоу стартовало 20 марта в 18.00 на телеканале ТЕТ. Его первые выпуски можно посмотреть на YouTube-канале "ТЭТ", или на сайте телеканала.

Первый выпуск "Он готовит, она управляет":

Второй выпуск "Он готовит, она управляет":

Третий выпуск "Он готовит, она управляет":

Четвертый выпуск "Он готовит, она руководит":

Пятый выпуск "Он готовит, она руководит":

Шестой выпуск "Он готовит, она руководит":

Напомним, на телеканале СТБ транслируют сериал "Справедливость".

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