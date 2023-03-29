'Він готує, вона керує': де дивитися кулінарне шоу з Поляковою та Міцкевичем

На телеканалі ТЕТ у березні стартувало нове кулінарне шоу "Він готує, вона керує". Його ведучими стали співачка Оля Полякова та кулінар, що знімався у "Мастер Шефі" Влад Міцкевич.

На каналі зазначається, що шоу спрямоване на випробування стосунків пар, що беруть у ньому участь. "Зіркові ведучі шоу Оля Полякова та Влад Міцкевич перевірять пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням", – йдеться у повідомленні.

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Під час шоу його учасники (це пари, що перебувають у стосунках, або одружені) боряться за приз у 25 тисяч гривень. При цьому чоловіки готують страви, про які своїм коханим розповідають жінки та керують діями своїх других половинок.

Відео дня

Під час шоу Полякова та Міцкевич коментують готування та дають поради парам.

Шоу стартувало 20 березня о 18:00 на телеканалі ТЕТ. Його перші випуски можна переглянути на YouTube-каналі "ТЕТ", або на сайті телеканалу.

Перший випуск "Він готує, вона керує":

Другий випуск "Він готує, вона керує":

Третій випуск "Він готує, вона керує":

Четвертий випуск "Він готує, вона керує":

П'ятий випуск "Він готує, вона керує":

Шостий випуск "Він готує, вона керує":

Нагадаємо, на телеканалі СТБ транслюють серіал Справедливість.

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