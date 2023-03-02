Серіал 'Справедливість' на СТБ про справжні почуття: де дивитися онлайн

Телеканал СТБ відзняв та вже випустив в етер мелодрамний серіал про кохання й силу почуттів "Справедливість". Фільм виробництва Artforms production розповідає історію про те, як через деспотичних батьків руйнується доля їхньої дорослої доньки.

За сюжетом головна героїня серіалу 18-річна Надя Матвієнко, яка навчається в музучилищі за класом фортепіано, все життя перебувала під опікою впливових батьків.

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Батько дівчини завжди всі рішення приймав за неї, навіть вирішував, хто буде обранцем Надії. Дівчина ніколи не сміла йти проти волі батька, тож стала прихильно ставитися до залицянь багатого нареченого. Однак одного дня дівчина відчула, що таке насправді кохати та бути коханою.

Відео дня

Надії доведеться боротися проти правил, однак й знаходити вихід, як не втратити батьків та жити у любові з чоловіком, якого вона покохала.

На сайті СТБ зазначається, що події серіалу "Справедливість" відбуваються в чотирьох різних часових рамках: 2003, 2006, 2018 та 2021 рік.

Загалом планується, що мелодрама матиме 24 серії.

Якщо ви хочете його переглянути та пропустили перші серії, їх можна переглянути на сайті каналу, або тут:

Де дивитися серіал "Справедливість" – на телеканалі СТБ, або на його сайті. Також перші серії доступні на YouTube-каналі СТБ.

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