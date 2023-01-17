"Он не клоун, он враг": украинцы отреагировали на извинения Арестовича за слова о трагедии в Днепре

Алексей Арестович извинился за слова о трагедии в Днепре

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свои слова относительно трагедии в Днепре 14 января. Ранее он заявил, что якобы упавшую на многоэтажку ракету сбили украинские силы ПВО, вызвав своими словами волну ненависти в сети.

Он снова появился в эфире телеканала Фейгин Live и извинился перед всеми украинцами. Арестович также подчеркнул, что его слова не имели юридических последствий.

"Я сегодня хочу реально извиниться перед следующими людьми. Во-первых, принести извинения родственникам и близким погибших и пострадавших. Во-вторых, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для них это личная трагедия", - произнес Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас не подходящее время разбираться в его виновности, он просто хочет извиниться перед травмированными людьми.

По его словам, против него лично была организована целая компания от ботов, проведенная "оппозицией вместе с россиянами".

"Это организованная кампания, которую невольно подхватила волна людей, травмированных этим преступлением", - отметил советник ОП.

У себя в телеграм-канале Арестович напомнил, как повлияла раскрученная на него травля в информационном пространстве.

"Но те люди, которые специально крутят эту тему, имеют вполне конкретные цели. Москва раскручивает её для ослабления украинского информационного влияния (в том числе и на россиян)", - подчеркнул Арестович.

По его мнению, не время сейчас играть в политические игры в воюющей стране.

Реакция украинцев на извинение Арестовича

Отметим, что под видео на канале Марата Фейгина зрители оставляют положительные комментарии. В то же время на других каналах украинцы не столь вежливы в выражениях.

Они говорят, что Арестович заигрался и ему пора на передовую.

Также вспоминают слова, что Арестович актер.

По мнению украинцев, его извинения уже никому не нужны.

Скандальное заявление Арестовича по ракетной атаке Днепра

Внештатный советник ОП Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина заявил, что украинские силы ПВО сбили ракету Х-22. Ее обломки упали на подъезд многоэтажки и взорвались.

Это неправдивое заявление очень быстро разнесли пропагандистские СМИ не только на свою аудиторию, но и на западную.

РосСМИ раскрутили это заявление как признание в невиновности атаки россиян на украинский город.

Ряд украинских чиновников призвали отреагировать на заявления Алексея Арестовича с привлечением спецслужб.

Позже Алексей Арестович попытался оправдаться за свои слова, призвав всех читателей "быть умнее" и не реагировать на публикации пропагандистов.

Во втором посте Арестович указал, что был очень уставшим и информационно загружен на время эфира с Фейгиным. Что именно говорил советник президента ОП Арестович, можно узнать по этой ссылке.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что у Украины нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22. С начала полномасштабной войны россия выпустила более 210 ракет этого типа, ни одну из них не сбила украинская ПВО.

Напомним, россия ударила по жилому дому в Днепре, в доме разрушено десятки квартир. Жертвами удара по гражданской застройке уже стали 40 человек, среди них трое детей.

Ранее Uaportal публиковал видео о том, как спасатели ищут женщину под завалами и просят ее кричать сильнее.

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