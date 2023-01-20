"Она была уникальна": прощальный пост сына на странице погибшей в Днепре матери-волонтера растрогал сеть

В Днепре простились с жертвами российского теракта 14 января, когда оккупанты выпустили ракету по жилому дому. Волонтер Ирина Саламатенко, которая на момент попадания российской ракеты была дома, была похоронена 18 января. Она работала стоматологом в Днепре, а с начала полномасштабного вторжения России, Ирина помогала бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.

У женщины остались двое детей – мальчик-подросток Игр и 6-летняя дочь. Муж женщины, которого тоже зовут Игорь, опубликовал на странице Ирины письмо-прощание, написанное их сыном для мамы и для всех, кто смог прийти на прощание. Телефон Ирины уцелел, поэтому мужчина мог опубликовать это сообщение на следующий день после того, как семья провела женщину в последний путь. Отец пишет, что не исправил ни слова сына.

Сын написал оригинальный текст на русском языке и сказал, что невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для их семьи, всего города и лично для него.

"Моя мама была самой прекрасной, самой красивой, самой умной и самой хорошей девушкой которую я когда-то знал. Такого человека как моя мамочка просто невозможно описать словами, нет таких философов которые смогли бы подобрать такие слова, нет таких словарей которые могли бы содержать те слова, которые подходят к ее доброты, характера и души, как говорит мой папа – "Она была уникальна..." – пишет Игорь.

Далее в письме говорится, что семья любила маму до бесконечности и продолжит любить и дальше. Он также добавил, что Ирина была стоматологом и волонтером, помогавшим нашим воинам бороться за нас и за нашу свободу.

В этой трагической смерти сын обвиняет захватчиков, которых они никогда не простят и будут проклинать вместе со всей Украиной.

"Тем не менее, я счастлив за маму, что за её, к огромному сожалению, столь короткую жизнь, она жила ею во всех существующих в мире красках, мы всей семьёй часто путешествовали, любили и будем любить друг друга, вместе обнимались, смеялись, плакали, всегда были вместе, не смотря на обстоятельства и физические расстояния между нами, мы всегда были, есть, и будем одной и крепкой семьёй, пускай мы теперь не можем увидеть маму в нашей квартире, услышать её прекрасный ангельский голос, не можем покушать мамин вкуснейший борщик, которому могли позавидовать все повара мира.

Теперь я не смогу услышать её вечные "застели кровать" и "почисти зубы", я не могу написать ей что у меня болит голова и спросить какие таблетки выпить чтоб полегчало, но тем не менее она осталась с нами, она никуда не ушла, я уверен что мама, прямо сейчас, в этом зале, стоит рядом со мной и крепко обнимает, я чувствую её любовь, её теплоту, её заботу, я знаю что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами, и я буду делать все, чтобы наблюдая со стороны, Ирочка продолжала мной гордится, она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас, и мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времён, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облоках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек..." – пишет сын.

По состоянию на 13.00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены. Ранее спасатели показали видео, как проходит разбор завалов в разрушенном ракетой россиян доме в Днепре. Родственник ребенка, погибшего под завалами многоэтажки в Днепре, обратился к россиянам.

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