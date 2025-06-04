Они не подлежат мобилизации: с какой судимостью нельзя служить в ВСУ

В Украине идет мобилизация мужчин в связи с необходимостью защиты государства от российской агрессии. Однако не все лица подлежат призыву, в частности, есть ограничения по мобилизации граждан с судимостью.

Адвокат Татьяна Савченко объяснила, в каких случаях мужчины с судимостью могут быть мобилизованы, а в каких нет. По ее словам, наличие в прошлом судимости не всегда препятствует службе. Если судимость официально погашена, такое лицо уже не считается судимым и может быть мобилизовано на общих основаниях. В то же время существуют исключения. В частности, в армию не привлекают граждан, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления. К тяжким относят правонарушения, за которые предусмотрено до 10 лет тюрьмы, а к особо тяжким — наказуемые сроком от 10 лет или пожизненным заключением.

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Особый случай – преступления против основ национальной безопасности. Лиц, осужденных по таким статьям, по общему правилу не мобилизуют. Впрочем, по отдельному решению Генштаба ВСУ их все же могут призвать, но направить исключительно в специализированные подразделения, определенные соответствующими структурами.

Возможна мобилизация и лиц, имеющих условную судимость. Такая судимость не дается за тяжкие преступления, она не является автоматическим основанием для освобождения от призыва. Кроме того, нет отдельных военных формирований для людей с судимостью. Их распределяют в воинские части, руководствуясь их навыками и потребностями Вооруженных сил.

Что касается лиц, в отношении которых продолжается судебный процесс, то до момента вынесения приговора и вступления его в законную силу подсудимый не считается судимым. Потому таких граждан могут мобилизовать. В этом случае рассмотрение дела приостанавливается на период службы. Как отметила адвокат, мобилизация автоматически становится основанием для остановки производства до завершения военной службы.

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