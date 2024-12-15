Они в топе поиска Google: фильмы, которые стоит посмотреть
Google обнародовал ежегодный отчет поисковых запросов в Украине за 2024 год, представив подборку интереснейших кинокартин, привлекших внимание украинских пользователей. Об этом пишет РБК.
"20 дней в Мариуполе"
Документальный фильм, ставший настоящей сенсацией года. Лента, повествующая о героической обороне Мариуполя во время российской агрессии, получила международное признание, включая престижную награду "Оскар". Это первая украинская картина, получившая столь высокую мировую оценку.
"Мыслями наизнанку-2"
Продолжение популярного анимационного фильма от Pixar, продолжающего исследовать мир эмоций подростка Райли. Мультфильм вызвал большой интерес зрителей, демонстрируя глубину раскрытия детских переживаний.
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"Дюна 2"
Эпическое научно-фантастическое продолжение, увлекшее внимание зрителей масштабностью сюжета. История о Поле Атриде и его борьбе за справедливость на далекой планете стала одной из самых ожидаемых премьер года.
Подбор фильмов демонстрирует разнообразие интересов украинских зрителей - от документальных лент о войне до эпических научно-фантастических саг и глубоких анимационных рассказов об эмоциональном мире подростков.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
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