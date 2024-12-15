Они в топе поиска Google: фильмы, которые стоит посмотреть

Google обнародовал ежегодный отчет поисковых запросов в Украине за 2024 год, представив подборку интереснейших кинокартин, привлекших внимание украинских пользователей. Об этом пишет РБК.

"20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм, ставший настоящей сенсацией года. Лента, повествующая о героической обороне Мариуполя во время российской агрессии, получила международное признание, включая престижную награду "Оскар". Это первая украинская картина, получившая столь высокую мировую оценку.

"Мыслями наизнанку-2"

Продолжение популярного анимационного фильма от Pixar, продолжающего исследовать мир эмоций подростка Райли. Мультфильм вызвал большой интерес зрителей, демонстрируя глубину раскрытия детских переживаний.

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

"Дюна 2"

Эпическое научно-фантастическое продолжение, увлекшее внимание зрителей масштабностью сюжета. История о Поле Атриде и его борьбе за справедливость на далекой планете стала одной из самых ожидаемых премьер года.

Подбор фильмов демонстрирует разнообразие интересов украинских зрителей - от документальных лент о войне до эпических научно-фантастических саг и глубоких анимационных рассказов об эмоциональном мире подростков.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!