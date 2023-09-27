Они выглядят не так, как ожидали ученые: Астрономы обнаружили самые древние на сегодняшний день галактики

Одна из главных научных задач космического телескопа Джеймса Вебба – это наблюдение за эпохой, когда были созданы первые галактики с целью понимания их формирования, эволюции и состава.

Каждый новый взгляд в прошлое, осуществленный телескопом, кажется, побивает рекорд за самую дальнюю галактику, когда-либо замеченную. Сейчас астрономы начинают публиковать научные статьи, поскольку они наконец-то получают достаточно данных от JWST для более глубокого понимания ранней Вселенной, пишет Sciense Alert.

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В новом исследовании, опубликованном в Nature Astronomy, исследователи из Дании утверждают, что они наблюдали некоторые из древнейших галактик с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST). Эти галактики настолько стары, что, вероятно, они все еще находятся в процессе формирования.

Одним из стандартов было то, что соотношение между галактиками и тяжелыми элементами оставалось постоянным в локальной Вселенной за последние 12 миллиардов лет истории. Но сейчас астрономы видят, что самые молодые галактики выглядят по-другому.

В них нет такого же соотношения между звездами и тяжелыми элементами, поскольку они еще не прошли через циклы образования звезд и гибели звезд, что обогащает газовые облака металлами, элементами тяжелее водорода и гелия.

Исследователи проанализировали 16 из древнейших когда-либо замеченных галактик и обнаружили, что содержание химических веществ в этих галактиках составляет лишь четверть от содержания галактик, которые образовались позже.

Астрономы считают, что эти результаты свидетельствуют о том, что галактики в то время все еще были тесно связаны с межгалактической средой и подлежали непрерывному поступлению девственного газа, разжижающего их содержание металлов.

Ученые отмечают, что эти результаты выходят за рамки текущей модели, согласно которой галактики развиваются в равновесном состоянии, где существует связь между количеством звезд и количеством тяжелых элементов.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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