Они жили с мамонтами: Ученые оживили червей в возрасте 46 тысяч лет

Недавно ученые совершили поразительное открытие, смогли реанимировать давно вымерших червей, замороженных более 46 тысяч лет назад. Этот уникальный эксперимент стал возможным благодаря выявлению небольшой группы червей на глубине 40 метров в вечной сибирской мерзлоте. Оказалось, что эти черви принадлежат к виду Panagarolaimus kolymaensis, давно считавшемуся вымершим.

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Об этом пишет SkyNews. Потрясающим свойством этих червей является их способность находиться в спящем состоянии, известном как криптобиоз. Это делает их жизненные проявления неопределенными и ученым было известно, что нематоды могут находиться в таком состоянии до 40 лет.

Однако эксперимент с реанимацией червей, замороженных более 46 тысяч лет назад, перевернул представление ученых о возможностях криптобиоза. Такая длительная выживаемость нематод поразила профессора Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка в Германии, Теймураса Курчалия, поделившегося своим удивлением.

Ученые смогли реанимировать червей, предоставив им пищу и воду. Обнаруженная группа червей жила примерно месяц, и в течение этого времени они породили более сотни поколений новых червей. Однако большое увлечение исследователей вызывает вопрос о пределах продолжительности криптобиоза. Ответы на этот вопрос могут дать уникальные представления об эволюционных процессах и помочь возродить вымершие виды.

Это уже не первое достижение в реанимации мелких животных из вечной мерзлоты. Ранее, в 2021 году, ученым удалось оживить микроскопическое животное, замороженное более 24 тысяч лет. Эта древнерусская коловратка не только вернулась к жизни после спячки, но и размножилась.

Ученые продолжают исследовать уникальный феномен криптобиоза и обретают новые ключи к пониманию эволюции и воспроизводству вымерших видов. Эти открытия имеют большое значение для науки и разработки новых подходов к сохранению биоразнообразия нашей планеты.

Ранее ученые выяснили, что новые виды опасных птиц хоронят в перьях нервно-паралитическое вещество.

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