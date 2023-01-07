Онлайн-трансляция Рождественского Богослужения в Киево-Печерской Лавре: где смотреть

Предстоятель ПЦУ и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Эпифаний совершит Рождественскую службу. Церемония состоится 7 января 2023 г. в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

На сайте ПЦУ подтвердили, что получили разрешение на проведение богослужения в министерстве культуры. Эта информация также указана в телеграмм-канале самого министра культуры Александра Ткаченко.

Начало богослужения запланировано в 9 часов утра. Транслировать Рождественскую службу телеканал Суспільне.Культура, YouTube Суспільне Новини, Facebook страница ПЦУ.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующих и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 202 , – говорится в заявлении УПЦ.

Напомним, что в ноябре СБУ открыла уголовное производство по пению во время прославлявших россию богослужений.

"Колокол плывет, плывет над россией, пробуждается матушка - Русь", – говорилось в песне.

После этого сообщения по Украине СБУ начала проверки УПЦ МП, во время которых находили литературу, призывающую к русскому миру, кремлевские инструкции и артефакты.

Недавно стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству. УПЦ МП Московского патриархата (УПЦ МП) арендовала здесь самые большие храмы – Успенский собор и Трапезный храм. Но накануне стало известно, что срок аренды УПЦ МП истек, и министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продлевать его.

Ранее сообщалось, что ни одна из конфессий не может проводить богослужения в этих святынях до окончания проверок межведомственной правительственной комиссии.

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