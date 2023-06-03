Опасные для здоровья: топ-5 растений, которые нельзя держать дома

Любителям комнатных растений следует знать, что не все из них желательно держать дома. Есть виды, которые могут серьезно навредить вашему здоровью. Кроме того, они особенно опасны для детей и животных. О каких растениях идет речь, расскажет UaPortal.

Фикус. Особую опасность представляют виды с мясистыми листьями. Попав на кожу, их сок вызывает отек и раздражение. Если проглотить сок фокуса может быть головокружение, тошнота и затрудненное дыхание.

Дифенбахия. Если проглотить ее сок, дыхание станет тяжелым и быстро разовьются симптомы отравления. При попадании на кожу вызывает ожог.

Цикламен. Сок стеблей и корней вызывает раздражение слизистых, вызывает отеки и боль в горле.

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Аглаонема. Сок растения разъедает слизистые и вызывает сильную аллергию.

Олеандр. В его листьях содержится вещество, которое нарушает сердечный ритм вплоть до смерти. Если его сок попадет в глаза, может развиться слепота. Даже сжигать его ветки нельзя – дым ядовит.

Молочай. Его молочко вызывает ожоги, головокружение и тошноту.

Азалия. При употреблении сока появляется изжога, тошнота и диарея. Затем нарушается работа сердечно-сосудистой и нервной систем. Если вовремя не оказать медицинскую помощь развивается кома и смерть.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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