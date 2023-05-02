Опытные огородники объяснили, почему желтеют и сохнут листья огурцов и сказали, как с этим бороться

Время от времени даже у опытных огородников случается так, что уже цветущие и плодоносящие огурцы начинают "стареть" - их листья желтеют и сохнут. Причин этому явление много, но неприятную ситуацию можно предотвратить.

Обычно пожелтевшие листья и их сухость могут означать, что вы неправильно ухаживаете за урожаем, или то, что на огурцы "напали" вредители и болезни.

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Огурцы в жаркое время года любят обильный полив, но не любят холодную воду. Итак, старайтесь на огороде установить какую-то большую емкость, выставить ее на солнце и залить водой, чтобы она грелась. Вечером, когда начинает темнеть, поливайте ваши огурцы, стараясь не брызгать на листья. Кстати, не только листья не любят холодную воду – она вредна для корневой системы растения.

Если листья огурцов желтеют на краях, растению не хватает минеральных веществ, в частности калия. Если вы увидели признаки этой проблемы, подпитайте растения комплексным удобрением и стимулятором роста.

Если на зеленых листьях огурцов появились желтые пятнышки и пятна, это признак грибковой болезни (пероноспороз, или мучнистая роса). Помочь растению можно обработкой бордоской жидкостью или профессиональным противогрибковым препаратом.

В случае, если огурцы атакуют вредители (их очень любят паутинный клещ и белокрылка), то листья начинают бледнеть, желтеют, усыхают и осыпаются, попробуйте обработать растение мыльным раствором, или же специальными препаратами для длительной защиты.

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Народные способы борьбы с желтением и сухостью листьев огурцов

Молоко и мыло – на 10 литров воды растворите литр молока, 20 граммов хозяйственного мыла и 30 капель йода. Таким раствором можно обрабатывать огурцы с момента появления второй пары настоящих листочков каждые десять дней.

Луковый настой – луковая шелуха (700 граммов) надо залить ведром воды и вскипятить. Раствор должен настояться сутки. Процедите его и используйте для опрыскивания листьев и полива, но разбавляйте водой: литр раствора и 4 литра воды.

Марганцовка – слабым едва розовым раствором опрыскивают листья и подливают их в грунт.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, или земляной миндаль или тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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