Орхидеи будут цвести долго и обильно: просто потрите и полейте этим средством (видео)

Декоративные комнатные орхидеи нуждаются в уходе не только за корнями, но и за листьями. из него нужно вытирать пыль и опрыскивать водой для увлажнения.

Если ваши орхидеи долго не цветут, существует достаточно дешевый, но действенный способ помочь им лучше развиваться. Нужно взять только два листочка алоэ.

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Как алоэ помогает растениям

Два листа алоэ нужно промыть и измельчить блендером, затем залить 400 мл воды и хорошо размешать. Настаивайте этот раствор 12 часов, а затем процедите.

Возьмите полученную жидкость и протрите листья орхидей. Затем смочите ватные диски в растворе и положите их над листьями, где они соединяются со стеблем. Меняйте эти ватные диски каждые два дня и каждый раз смачивайте раствором алоэ.

Также этот раствор можно подливать в корни растений. Алоэ обладает свойством лучше питать растение и стимулировать его регенерацию и развитие.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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