Против слизней, нагара и ржавчины: три удивительных лайфхака с яичной скорлупой
Скорлупа от яиц может стать хорошим удобрением для вашего сада или помощником на кухне. Также она способна отпугнуть улиток и улиток из сада и огорода.
Шероховатая поверхность скорлупы яиц неприятна для улиток и улиток. Они не любят ползти по ней, поэтому будут избегать растений, вокруг которых она рассыпана.
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Чтобы защитить свой сад или огород от улиток и улиток, можно использовать скорлупу от яиц одним из следующих способов:
- Рассыпьте измельченную скорлупу от яиц вокруг растений.
- Используйте скорлупу от яиц, чтобы сделать барьер вокруг растений. Для этого выложите скорлупу от яиц в форме круга или квадрата вокруг растения.
- Добавьте скорлупу от яиц в компост. Компост, содержащий скорлупу от яиц, будет менее привлекателен для улиток и улиток.
Также можно очистить пригорелую посуду с помощью скорлупы. Этот продукт будет являться природным абразивом, который помогает снять остатки пищи и загрязнения с посуды.
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Помойте скорлупу и измельчите. Смочите пригоревшую посуду теплой водой, добавьте немного моющего средства, а сверху посыпьте скорлупой.
Затем возьмите губку и потрите тщательно пригоревшие места. Затем промойте посуду горячей водой, чтобы удалить все остатки скорлупы.
Проверьте, смылось ли все, повторите, если нужно. После завершения очистки, вымойте посуду с моющим средством, как обычно, и хорошо ополосните. Этот метод не подходит для сковород и посуды с антипригарным покрытием, поскольку скорлупа может оставить царапины.
Таким же способом можно удалить ржавчину с поверхностей. Скорлупа, измельченная блендером, будет действовать как чистящее средство.
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