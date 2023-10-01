Против слизней, нагара и ржавчины: три удивительных лайфхака с яичной скорлупой

Скорлупа от яиц может стать хорошим удобрением для вашего сада или помощником на кухне. Также она способна отпугнуть улиток и улиток из сада и огорода.

Шероховатая поверхность скорлупы яиц неприятна для улиток и улиток. Они не любят ползти по ней, поэтому будут избегать растений, вокруг которых она рассыпана.

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Чтобы защитить свой сад или огород от улиток и улиток, можно использовать скорлупу от яиц одним из следующих способов:

Рассыпьте измельченную скорлупу от яиц вокруг растений. Используйте скорлупу от яиц, чтобы сделать барьер вокруг растений. Для этого выложите скорлупу от яиц в форме круга или квадрата вокруг растения. Добавьте скорлупу от яиц в компост. Компост, содержащий скорлупу от яиц, будет менее привлекателен для улиток и улиток.

Также можно очистить пригорелую посуду с помощью скорлупы. Этот продукт будет являться природным абразивом, который помогает снять остатки пищи и загрязнения с посуды.

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Помойте скорлупу и измельчите. Смочите пригоревшую посуду теплой водой, добавьте немного моющего средства, а сверху посыпьте скорлупой.

Затем возьмите губку и потрите тщательно пригоревшие места. Затем промойте посуду горячей водой, чтобы удалить все остатки скорлупы.

Проверьте, смылось ли все, повторите, если нужно. После завершения очистки, вымойте посуду с моющим средством, как обычно, и хорошо ополосните. Этот метод не подходит для сковород и посуды с антипригарным покрытием, поскольку скорлупа может оставить царапины.

Таким же способом можно удалить ржавчину с поверхностей. Скорлупа, измельченная блендером, будет действовать как чистящее средство.

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