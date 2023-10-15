Орхидеи вам поблагодарят: просто возьмите несколько зубчиков чеснока

О пользе чеснока для организма человека не стоит и напоминать. А садоводы говорят, что чеснок полезен и для комнатных цветов.

Он помогает стимулировать пышное цветение орхидей и помогает уничтожить вредителей, которые могут укрываться в корнях растений.

Для достижения такого эффекта нужно приготовить специальную смесь из чеснока, воды и янтарной кислоты. Последний ингредиент поможет стимулировать процесс укоренения растения, повысит его устойчивость к вредителям и другим неблагоприятным факторам.

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Следует учесть один важный момент – янтарную кислоту разводят горячей водой. Только после полного охлаждения жидкости можно добавлять чесночную кашицу. Важно также понимать, что обычная чесночная вода для полива орхидей может сохраняться достаточно долго, а вот с добавлением янтарной кислоты настой нужно использовать в течение следующих трех дней.

Как сделать чесночную воду:

Возьмите литр воды, 3 зубчика чеснока, стеклянную банку и таблетку янтарной кислоты.

Таблетку янтарной кислоты следует растворить в горячей воде. Чеснок измельчите ножом или чеснокодавкой. Когда жидкость остынет, добавьте чеснок.

Перелейте жидкость в стеклянную банку, затем оставьте на 24 часа для настаивания.

Перед началом полива орхидеи чесночную воду нужно процедить. Затем полученную жидкость разведите в ведре отстоявшейся воды и полейте растения методом частичного погружения. Этот способ необходимо чередовать с регулярным поливом, но не чаще раза в месяц.

Чесночную воду можете использовать и для остальных комнатных растений.

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