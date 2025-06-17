Осадки отступают: прогноз погоды на 18 июня

На следующей неделе, с 16 по 20 июня, в Украине будет теплая погода, однако большой жары синоптики не прогнозируют. Время от времени страну будут покрывать кратковременные дожди, особенно на востоке и юго-востоке.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Начиная со среды, 18 июня, осадки начнут уменьшаться. Дожди сохранятся только на севере. Температурный фон останется комфортным: днем – в среднем +24…+27 градусов, ночью – +14…+19.

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В общем, погода будет оставаться приятной, хотя и с периодическими дождями. Сильного тепла или экстремальной жары в ближайшие дни не ожидается.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине станет меньше дождей.

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