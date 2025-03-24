Ощадбанк взимает 120 грн комиссии: за что снимают деньги и как можно избежать платежа

Государственный банк "Ощадбанк" предлагает клиентам дополнительную возможность контролировать свои счета за отдельную плату. Речь идет о смс-банкинге, который пользователи могут как подключить, так и отключить по собственному желанию.

Эта информация опубликована на официальном сайте банка. В Ощадбанке объясняют, что смс-информирование в приложении "Ощад24" позволяет клиентам получать уведомления о всех операциях на счетах. Благодаря этому можно легко контролировать финансовые поступления и расходы.

При использовании этой услуги банк ежемесячно списывает 10 грн., что в итоге составляет 120 грн. в год. Если клиент не желает оплачивать смс-уведомление или не нуждается в постоянном мониторинге транзакций, он может самостоятельно отключить эту функцию.

Как отключить смс-банкинг правильно

Согласно информации на официальном сайте Ощадбанка, использование услуги смс-уведомлений в приложении "Ощад24" не обязательно. Клиенты могут воспользоваться альтернативными бесплатными каналами оповещения, такими как:

Telegram

Viber

Читайте также: Ведущий украинский банк изменяет тарифы: сколько теперь будут платить держатели карт

Способы отключения услуги

Деактивировать смс-банкинг можно несколькими способами:

через банкомат Ощадбанка;

в отделении финансового учреждения;

обратившись в контакт-центр банка;

самостоятельно в онлайн-системе "Ощад 24/7".

Возможные трудности при отключении

Однако в некоторых случаях клиенты могут столкнуться с проблемами при отключении этой услуги. В банке предупреждают, что из-за возможных технических сбоев, средства могут продолжать списываться автоматически.

Чтобы гарантированно деактивировать сервис, рекомендуется:

обратиться к сотрудникам ближайшего отделения банка;

оформить соответствующее заявление на отключение услуги.

Напомним, один из ведущих украинских банков изменил срок действия своих карт.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!