Ощадбанк стягує 120 грн комісії: за що знімають гроші та як можна уникнути платежу

Державний банк "Ощадбанк" пропонує клієнтам додаткову можливість контролювати свої рахунки за окрему плату. Йдеться про смс-банкінг, який користувачі можуть як підключити, так і відключити за власним бажанням.

Ця інформація опублікована на офіційному сайті банку. В Ощадбанку пояснюють, що смс-інформування у застосунку "Ощад24" дозволяє клієнтам отримувати повідомлення про всі операції на рахунках. Завдяки цьому можна легко контролювати фінансові надходження та витрати.

За використання цієї послуги банк щомісяця списує 10 грн, що у підсумку становить 120 грн на рік. Якщо клієнт не бажає оплачувати смс-сповіщення або не має потреби в постійному моніторингу транзакцій, він може самостійно відключити цю функцію.

Як відключити смс-банкінг правильно

Згідно з інформацією на офіційному сайті Ощадбанку, використання послуги смс-сповіщень у застосунку "Ощад24" не є обов’язковим. Клієнти можуть скористатися альтернативними безкоштовними каналами оповіщення, такими як:

Telegram

Viber

Читайте також: Провідний український банк змінює тарифи: скільки тепер платитимуть власники карток

Способи відключення послуги

Деактивувати смс-банкінг можна кількома способами:

через банкомат Ощадбанку;

у відділенні фінансової установи;

звернувшись до контакт-центру банку;

самостійно в онлайн-системі "Ощад 24/7".

Можливі труднощі при відключенні

Однак у деяких випадках клієнти можуть зіткнутися з проблемами під час вимкнення цієї послуги. У банку попереджають, що через можливі технічні збої кошти можуть продовжувати списуватися автоматично.

Щоб гарантовано деактивувати сервіс, рекомендується:

звернутися до співробітників найближчого відділення банку;

оформити відповідну заяву на відключення послуги.

Нагадаємо, один з провідних українських банків змінив термін дії своїх карток.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!