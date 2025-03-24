Ощадбанк стягує 120 грн комісії: за що знімають гроші та як можна уникнути платежу
Державний банк "Ощадбанк" пропонує клієнтам додаткову можливість контролювати свої рахунки за окрему плату. Йдеться про смс-банкінг, який користувачі можуть як підключити, так і відключити за власним бажанням.
Ця інформація опублікована на офіційному сайті банку. В Ощадбанку пояснюють, що смс-інформування у застосунку "Ощад24" дозволяє клієнтам отримувати повідомлення про всі операції на рахунках. Завдяки цьому можна легко контролювати фінансові надходження та витрати.
За використання цієї послуги банк щомісяця списує 10 грн, що у підсумку становить 120 грн на рік. Якщо клієнт не бажає оплачувати смс-сповіщення або не має потреби в постійному моніторингу транзакцій, він може самостійно відключити цю функцію.
Як відключити смс-банкінг правильно
Згідно з інформацією на офіційному сайті Ощадбанку, використання послуги смс-сповіщень у застосунку "Ощад24" не є обов’язковим. Клієнти можуть скористатися альтернативними безкоштовними каналами оповіщення, такими як:
- Telegram
- Viber
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Способи відключення послуги
Деактивувати смс-банкінг можна кількома способами:
- через банкомат Ощадбанку;
- у відділенні фінансової установи;
- звернувшись до контакт-центру банку;
- самостійно в онлайн-системі "Ощад 24/7".
Можливі труднощі при відключенні
Однак у деяких випадках клієнти можуть зіткнутися з проблемами під час вимкнення цієї послуги. У банку попереджають, що через можливі технічні збої кошти можуть продовжувати списуватися автоматично.
Щоб гарантовано деактивувати сервіс, рекомендується:
- звернутися до співробітників найближчого відділення банку;
- оформити відповідну заяву на відключення послуги.
Нагадаємо, один з провідних українських банків змінив термін дії своїх карток.
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