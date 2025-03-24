Ощадбанк взимает 120 грн комиссии: за что снимают деньги и как можно избежать платежа
Государственный банк "Ощадбанк" предлагает клиентам дополнительную возможность контролировать свои счета за отдельную плату. Речь идет о смс-банкинге, который пользователи могут как подключить, так и отключить по собственному желанию.
Эта информация опубликована на официальном сайте банка. В Ощадбанке объясняют, что смс-информирование в приложении "Ощад24" позволяет клиентам получать уведомления о всех операциях на счетах. Благодаря этому можно легко контролировать финансовые поступления и расходы.
При использовании этой услуги банк ежемесячно списывает 10 грн., что в итоге составляет 120 грн. в год. Если клиент не желает оплачивать смс-уведомление или не нуждается в постоянном мониторинге транзакций, он может самостоятельно отключить эту функцию.
Как отключить смс-банкинг правильно
Согласно информации на официальном сайте Ощадбанка, использование услуги смс-уведомлений в приложении "Ощад24" не обязательно. Клиенты могут воспользоваться альтернативными бесплатными каналами оповещения, такими как:
- Telegram
- Viber
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Способы отключения услуги
Деактивировать смс-банкинг можно несколькими способами:
- через банкомат Ощадбанка;
- в отделении финансового учреждения;
- обратившись в контакт-центр банка;
- самостоятельно в онлайн-системе "Ощад 24/7".
Возможные трудности при отключении
Однако в некоторых случаях клиенты могут столкнуться с проблемами при отключении этой услуги. В банке предупреждают, что из-за возможных технических сбоев, средства могут продолжать списываться автоматически.
Чтобы гарантированно деактивировать сервис, рекомендуется:
- обратиться к сотрудникам ближайшего отделения банка;
- оформить соответствующее заявление на отключение услуги.
Напомним, один из ведущих украинских банков изменил срок действия своих карт.
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