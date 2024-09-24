Осень продолжает удивлять: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре

Октябрь 2024 в Украине также ожидается теплым. Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха может превысить климатическую норму на 2 градуса.

Команда UAportal собрала прогнозы синоптиков на октябрь-2024.

Обычно второй месяц осени отличается непостоянством: иногда он бывает теплым, а иногда приносит первые морозы и снег. По наблюдениям синоптиков, в некоторые годы октябрьская температура достигала более 30°C, в то время как в другие периоды в октябре фиксировали до -16°C мороза.

Руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует, что октябрь в Украине, как и сентябрь, будет теплым.

"Средняя температура воздуха в месяц может превысить климатическую норму на 2 градуса и будет колебаться от +9°C на северо-востоке до +13°C и выше на юге", – отметила она. Эксперт также добавила, что сентябрь уже показал превышение климатической нормы на 2-3 градуса.

Портал Wisemeteo, отслеживающий долгосрочные погодные тенденции, прогнозирует теплый октябрь с долгожданными осадками:

Начало месяца может быть достаточно теплым – до +25°C, но будет сопровождаться дождями, осадки ожидаются в начале и середине октября, однако они не будут длительными, морозы и снег пока не предполагаются.

Первые морозы и снег могут появиться в октябре в Карпатах – на высокогорье обычно наблюдаются минусовые ночные температуры, а днем – плюсовые значения.

Осень продолжает удивлять: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре. Источник: Wisemeteo Осень продолжает удивлять: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре. Источник: Wisemeteo

По прогнозам портала AccuWeather, октябрь обещает быть достаточно теплым и преимущественно солнечным, однако в середине месяца возможно кратковременное похолодание с осадками. Ожидаются дневные температуры от +13°C до +18°C, а ночью будет прохладнее – от +5°C до +8°C в зависимости от региона.

Осень продолжает удивлять: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре. Источник: AccuWeather Осень продолжает удивлять: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в октябре. Источник: AccuWeather

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили о резком изменении погоды.

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