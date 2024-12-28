Осталось 3 дня: в Минюсте объяснили, как ФЛП не платить лишние налоги

В Украине продолжается процесс восстановления государственных реестров после масштабной хакерской атаки. Начиная с 1 января, физические лица-предприниматели должны уплатить обязательные налоги, такие как единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Те, кто не хочет этого делать, должны обратиться в налоговую с соответствующим заявлением.

Как сообщили OBOZ.UA в Министерстве юстиции, на данный момент в Украине невозможно временно закрыть ФЛП из-за отключения государственных реестров. "Мой совет, если до 1 января реестры не заработают: написать в Налоговую службу официальное обращение со ссылкой на постановление Кабинета министров №1445 о том, что реестры не работали и вы не смогли закрыть физическое лицо – предпринимателя. В нем указать, чтобы они остановили начисление налогов", – отметили по номеру горячей линии Минюста.

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По последним данным, более четверти украинских ФОПов планируют прекратить свою деятельность, причем 7% намерены сделать это до конца 2024 года. Лишь каждый пятый предприниматель столкнулся с бизнес-проблемами, тогда как около двух третей указали на повышение налогов как основную причину закрытия. В целом наблюдается тенденция, когда на каждый вновь созданный ФЛП приходится два закрытых.

Некоторые ФЛП остаются "спящими", то есть не получают дохода от предпринимательской деятельности в течение длительного времени, но все еще зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

В то же время с 1 января ФЛП, независимо от того, получают ли они доход, должны платить ЕСВ в размере минимального страхового взноса, что составляет 22% от минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, размер взноса составит 1760 грн.

Напомним, в Верховной Раде приняли закон об историческом повышении налогов.

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