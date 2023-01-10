Остановите сквозняки и поклейте термопленку: как французы учат экономить до 20% на отоплении дома

Как во Франции экономят на отоплении - как французы экономят - отопительный сезон

Для жителей Европы является привычным делом экономить на отоплении, газе или электричестве. Благодаря этому они могут сэкономить более 20% на счетах.

Sante+ поделилось альтернативами и методами уменьшения потребления энергии, которыми пользуются во Франции. Они будут полезны тем, кто хочет платить меньше за коммунальные услуги, в том числе за отопление.

Восемь простых советов, которые сэкономят более 20% на счете за отопление дома

Согласно статистическим данным ADEME, во Франции расходы на отопление составляют 66% счетов за электроэнергию, что является избыточной суммой для семей с низким бюджетом. Поэтому экономия – обычное дело.

1. Удалите воздух и обслуживайте радиатор, батареи или котел.

Чтобы обеспечить оптимальную работу котла и избежать отравления угарным газом, поломок и проблем с чрезмерным потреблением, рекомендуется, чтобы его обслуживал специалист. То же самое касается и радиатора: его необходимо прокачать, чтобы удалить воздух, попавший в трубы отопительной системы.

2. Нагрейте дом до нужной температуры.

Чтобы сэкономить деньги, важно настроить отопление на правильную температуру. Действительно, понижение температуры вашего радиатора всего на один-два градуса может иметь реальные изменения. В принципе, идеальная температура в гостиных должна составлять 19°C, а для спален 16-17°C более чем достаточно.

3. Остановить сквозняки и предотвратить потери тепла.

Если вы не можете позволить себе инвестировать в стеклопакеты для своих окон, вы можете поклеить термопленку или установить прокладки, чтобы прохладный воздух не проникал в дом.

Если у вас есть дымоход, закройте его в случае, если вы им не пользуетесь. Изолируйте стены, двери, пол и крышу и позаботьтесь об оптимизации энергоэффективности вашего дома. Устранение всех источников теплопотерь позволяет снизить счет за отопление.

4. Используйте тепло солнца.

Если вы ищете бесплатный способ обогреть свой дом, используйте солнечные лучи днем. Ставки, жалюзи, шторы – откройте все и позвольте теплу проникнуть внутрь комнат.

5. Не закрывайте радиатор или батареи.

Одежда или одеяла над нагревателем опасна для пожара, но это и предотвращает излучение тепла и заставляет его больше работать, чтобы должным образом нагреть комнату. В результате радиатор потребляет больше энергии и увеличивает ваш счет за электроэнергию.

6. Установить теплоотражающую панель.

Чтобы предотвратить потери тепла из-за плохо изолированных стен, разместите алюминиевую светоотражающую пластину позади батарей или радиатора. Таким образом вы предотвращаете рассеяние тепла холодными стенами наружу и просто возвращаете его в комнату.

7. Используйте комнатный термостат.

Специально разработанный для контроля системы производства тепла и точной регулировки температуры во всем доме. Это небольшое устройство позволяет запустить обогрев на максимальной мощности и выключить его, как только он достигнет требуемой температуры. Другими словами, оснащение программируемым комнатным термостатом обеспечивает отличный тепловой комфорт, одновременно позволяя ограничить потребление энергии.

8. Установите термостатические вентили.

Эти устройства позволяют существенно сэкономить, регулируя мощность радиатора. Если, например, вы открываете окна днем и солнечное тепло заставляет подниматься термометр вашего отопления или температура падает с приближением ночи, термостатический клапан вмешивается, чтобы увеличить или уменьшить поток воздуха радиатора и отрегулировать тепло до нужной температуры.

Напомним, что в Италии экономят на электричестве, газе и воде уже давно. Жители этой страны привыкли вкладываться в нормы при использовании энергоресурсов, чтобы не платить по повышенным тарифам.

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