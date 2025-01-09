Остановка транзита российского газа через Украину является самым дорогим поражением РФ - Белый дом

Белый дом назвал решение Украины прекратить транзит российского газа одним из самых серьезных поражений для Москвы, которое будет ежегодно лишать ее около 6,5 миллиарда долларов дохода. "Этот шаг фактически лишит Россию примерно 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода от экспорта газа в Европу. Это одна из самых больших и дорогих потерь для Москвы. Мы безусловно приветствуем такое решение Украины и ее решительность", - отметил Кирби.

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Он напомнил, что 25 лет назад, когда Путин пришел к власти, Украина была основным транзитным маршрутом для более чем 130 миллиардов кубометров российского газа в Европу. Сегодня этот показатель равен нулю. Об этом передает Укринформ.

Кирби также отметил, что США продолжают прилагать усилия для нанесения экономических потерь России из-за санкций и ограничений на экспорт.

В то же время, Соединенные Штаты активно работают над увеличением поставок энергоресурсов в Европу, в частности сжиженного природного газа (СПГ).

"В настоящее время 50% импорта СПГ в Европу обеспечивают США. Мы продолжаем сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы расширять эти усилия и поддерживать диверсификацию энергоресурсов. Это включает деятельность Рабочей группы США-ЕС по энергетической безопасности и Энергетического совета США-ЕС", — подчеркнул. Кирби.

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