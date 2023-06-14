Оставляют 'дыру' в сердце! Названы роковые женщины по знаку зодиака

Знак зодиака в большой степени влияет на характер человека и то, каким его видят другие. По словам астрологов, женщины Овны, Козероги и Стрельцы обладают качествами, которые делают их незабываемыми.

Овен

Женщины-Овны проявляют большую уверенность в себе, смелость и решительность. Они чрезвычайно энергичны и страстны. Их внутренний огонь подталкивает их к действиям и постоянному поиску новых впечатлений.

Такие женщины очень общительны и поддерживают многочисленные знакомства. Они легко завоевывают симпатии окружения, а их самоуверенность заставляет других людей чувствовать себя хорошо в их обществе. Однако Овны часто возлагают на партнера большие надежды, что вскоре вызывает разочарование.

Женщины-Овны нередко бросают избранника, когда им скучно. Им постоянно нужны новые эмоции и дух соперничества, а медлительность партнера или неспособность жить быстрым темпом могут заставить их чувствовать себя в ловушке. Когда уходит женщина-Овен, ее партнер чувствует, что по его жизни пронесся ураган, оставив после себя пустоту и тоску по этой неукрощенной стихии.

Козерог

Женщины, рожденные под знаком Козерога, проявляют большую ответственность, практичность и настойчивость. Это чрезвычайно решительные личности, стремящиеся к успеху во всех сферах жизни. Козероги могут быть неутомимы в своих стремлениях, а их сила характера означает, что они редко сдаются.

Они верны и преданы своим близким. В отношениях с другими людьми ориентируются на честность и порядочность. Такие женщины готовы пожертвовать многим ради семьи и самых близких друзей, но только если это взаимно.

Козероги ценят стабильность и порядок, поэтому женщины, рожденные под этим знаком, часто уходят из отношений, если в них отсутствуют четкие обязательства. Им нужен партнер, который сможет шагать по жизни в их темпе и постоянно доказывать свою верность. Когда уходит женщина-Козерог, чувство утраты для ее партнера похоже на обрушение красивого дома от внезапной стихии.

Стрелец

Стрельцы считаются самыми оптимистичными из всех знаков зодиака – они отличаются энтузиазмом, чувством юмора и заразительным интересом к жизни. Они полны энергии и легко могут завязать новые отношения.

Женщины-Стрельцы выступают лидерами в компании друзей, благодаря своей харизме и умению мотивировать. Понимание потребностей других людей, эмпатия и открытость позволяют им находить себя в коллективах с людьми с разными характерами, интересами и убеждениями.

Стрельцы очень независимы и постоянно ищут новых приключений. Для них крайне важна свобода, поэтому отношения с партнером, который пытается наложить на них ограничения, не продлятся долго. Когда уходит женщина-Стрелец, это как закат на безоблачном небе – красиво, но в то же время грустно, потому что былых эмоций не вернуть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.