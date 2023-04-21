Осторожно клещи: что делать, если собаку укусил клещ

С теплой весенней погодой появляются и клещи, которые часто можно найти на домашнем любимце после прогулки. Такая находка не только неприятна, но и опасна, ведь некоторые виды клещей могут быть смертельны для собаки. UaPortal собрал полезные советы для собачников по защите их любимцев от клещей.

Почему клещи опасны

Клещи переносят бактериальные и вирусные инфекции, а также паразитарные заболевания. Наиболее распространена болезнь, которую собака может подхватить от клеща – Piroplasma canis или пироплазмоз, возбудителей которого переносят иксодовые клещи. Во время этого недуга разрушаются эритроциты, что приводит к кислородному голоданию, анемии, воспалению. Эта болезнь поражает внутренние органы и может привести к смерти животного.

Поэтому если вы нашли на собаке клеща – надо действовать быстро.

Как понять, что к собаке присосался клещ?

Если собака во время или после прогулки стала чаще чесаться, лижет те места, на которые обычно не обращает внимания – тщательно осмотрите ее.

К собаке клещ присасывается не сразу, а через 2 – 3 часа. Все это время он ищет удобное для себя место. Поэтому во время прогулки осматривайте собаку каждые два часа.

Как вытащить клеща

Если клещ все же успел присосаться, действуйте следующим образом:

1. Убейте клеща.

Чтобы убить клеща, залейте его растительным маслом или спиртом. Подождите 20 минут.

2.Подготовьте емкость, куда положите насекомое, перчатки, хирургический зажим или изогнутый медицинский пинцет. Если нет медицинских инструментов, подойдет косметический пинцет. При отсутствии перчаток обработайте руки антисептиком или хорошо вымойте.

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3.Убедитесь, что клещ погиб (не шевелит лапками при попытке вытащить), захватите его инструментом максимально близко к месту укуса, зажмите его хоботок и проворачивайте против часовой стрелки, одновременно тяните вверх. Вытащив насекомое, обработайте ранку антисептиком.

4. В заранее заготовленную емкость положите клеща и закройте крышкой. Насекомое необходимо будет отнести в лабораторию для проверки на токсоплазмоз и другие болезни, которые могли передаться собаке.

Дальнейшие действия:

Наблюдайте за собакой в течение 10 дней после укуса. Если у нее поднялась температура, пропал аппетит, собака стала вялой, потемнела моча и пожелтели белки глаз немедленно обратитесь к врачу.

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