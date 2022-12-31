Остроумные и искренние поздравления для соседей с Новым 2023 годом в прозе и стихах
Новый 2023 год вот-вот начнется, многие украинцы планируют праздновать новое начало и готовятся к этому. В это непростое время важно помнить не только о родственниках и друзьях, но и о соседях.
Война показала настоящий дух единства украинцев, помогавших друг другу в трудные времена. UAportal собрал лучшие поздравления для соседей с Новым 2023 годом в стихах, прозе и картинках.
Стихотворные поздравления
Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім,
А в ньому щастя, поміж тим,
Тепла, та ніжності в родині,
Та у рідненькій Україні!
***
З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило що є сили
В році новому щодня!
***
Коли проб’є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка, щоб затрималась на вік,
І під ялинку, щоб чарівні речі
Приніс вам щедрий дядько Новий рік!
***
Вас, сусіди, вітаю,
У Новий рік вам побажаю:
Нехай удача, радість, сміх,
Щастя, віра і успіх
Ніколи будинок не покинуть,
А печалі – точно згинуть!
Будемо з вами ми дружити,
Круглий рік жити – не тужити,
Миру, свята, добра,
З Новим роком вас, ура!
***
З новим роком! З новим щастям!
Вітаю я всіх вас.
Від душі бажаю,
Адже ви сусіди — просто клас!
Нехай Новий рік принесе вам
Радість в будинок і сміх.
І нехай здійсняться у вас
Бажання у всіх.
Приветствие в прозе
С Новым годом, дорогие соседи! Пусть в нашем доме всегда царит такая дружеская атмосфера, доброжелательность и порядочность! Желаем вам благополучия, счастья, безудержного веселья, и конечно победы!
***
С Новым годом, соседи! Давайте в новом году жить будем дружно и весело. Желаем вам подлинного счастья и великой удачи, материальных благ и гармонии души. Пусть ярче новогодней елки сияют огни радости в ваших сердцах, пусть ждет вас удача и согревает любовь!
***
Наши дорогие соседи, желаем мира вашего дома, изобилия, гармонии и тепла! Пусть ваша семья живет счастливо, никогда не болеет и не унывает! Победы и мирное небо всем нам!
Новогодние открытки для соседей
Перед Новым годом обязательно нужно устроить генеральную уборку. Раньше мы писали о том, как быстро очистить жилище.
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