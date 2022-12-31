Дотепні та щирі привітання для сусідів з Новим 2023 роком у прозі та віршах

Новий 2023 рік от-от почнеться, чимало українців планують святкувати новий початок та готуються до цього. У цей непростий час важливо пам'ятати не лише про родичів та друзів, але й про сусідів.

Війна показала справжній дух єдності українців, які допомагали одне одному в скрутні часи. UAportal зібрав найкращі привітання для сусідів з Новим 2023 роком у віршах, прозі та картинках.

Віршовані привітання

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім,

А в ньому щастя, поміж тим,

Тепла, та ніжності в родині,

Та у рідненькій Україні!

***

З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

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Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило що є сили

В році новому щодня!

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Вас, сусіди, вітаю,

У Новий рік вам побажаю:

Нехай удача, радість, сміх,

Щастя, віра і успіх

Ніколи будинок не покинуть,

А печалі – точно згинуть!

Будемо з вами ми дружити,

Круглий рік жити – не тужити,

Миру, свята, добра,

З Новим роком вас, ура!

***

З новим роком! З новим щастям!

Вітаю я всіх вас.

Від душі бажаю,

Адже ви сусіди — просто клас!

Нехай Новий рік принесе вам

Радість в будинок і сміх.

І нехай здійсняться у вас

Бажання у всіх.

Привітання в прозі

З Новим роком, дорогі сусіди! Нехай в нашому домі завжди панує така дружня атмосфера, доброзичливість і порядність! Бажаємо вам благополуччя, щастя, нестримних веселощів, і звісно перемоги!

***

З Новим роком, сусіди! Давайте в новому році жити будемо дружно і весело. Бажаємо вам справжнього щастя і великої удачі, матеріальних благ і гармонії душі. Нехай яскравіше новорічної ялинки сяють вогні радості в ваших серцях, нехай чекає вас успіх і зігріває любов!

***

Наші дорогі сусіди, бажаємо миру вашого будинку, достатку, гармонії і тепла! Нехай ваша сім'я живе щасливо, ніколи не хворіє і не сумує! Перемоги та мирного неба всім нам!

Новорічні листівки для сусідів

Перед Новим роком обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання. Раніше ми писали про те, як швидко очистити оселю.

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