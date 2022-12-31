Остроумные и искренние поздравления для соседей с Новым 2023 годом в прозе и стихах

Новый 2023 год вот-вот начнется, многие украинцы планируют праздновать новое начало и готовятся к этому. В это непростое время важно помнить не только о родственниках и друзьях, но и о соседях.

Война показала настоящий дух единства украинцев, помогавших друг другу в трудные времена. UAportal собрал лучшие поздравления для соседей с Новым 2023 годом в стихах, прозе и картинках.

Стихотворные поздравления

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім,

А в ньому щастя, поміж тим,

Тепла, та ніжності в родині,

Та у рідненькій Україні!

***

З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

Видео дня

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило що є сили

В році новому щодня!

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Вас, сусіди, вітаю,

У Новий рік вам побажаю:

Нехай удача, радість, сміх,

Щастя, віра і успіх

Ніколи будинок не покинуть,

А печалі – точно згинуть!

Будемо з вами ми дружити,

Круглий рік жити – не тужити,

Миру, свята, добра,

З Новим роком вас, ура!

***

З новим роком! З новим щастям!

Вітаю я всіх вас.

Від душі бажаю,

Адже ви сусіди — просто клас!

Нехай Новий рік принесе вам

Радість в будинок і сміх.

І нехай здійсняться у вас

Бажання у всіх.

Приветствие в прозе

С Новым годом, дорогие соседи! Пусть в нашем доме всегда царит такая дружеская атмосфера, доброжелательность и порядочность! Желаем вам благополучия, счастья, безудержного веселья, и конечно победы!

***

С Новым годом, соседи! Давайте в новом году жить будем дружно и весело. Желаем вам подлинного счастья и великой удачи, материальных благ и гармонии души. Пусть ярче новогодней елки сияют огни радости в ваших сердцах, пусть ждет вас удача и согревает любовь!

***

Наши дорогие соседи, желаем мира вашего дома, изобилия, гармонии и тепла! Пусть ваша семья живет счастливо, никогда не болеет и не унывает! Победы и мирное небо всем нам!

Новогодние открытки для соседей

Перед Новым годом обязательно нужно устроить генеральную уборку. Раньше мы писали о том, как быстро очистить жилище.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !