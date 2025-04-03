От 10 до 50%: Трамп ввел в действие мировые пошлины. Украина и Иран в списке, России – нет. Подробности

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы коснутся объемов торговли на триллионы долларов. Таможенные пошлины, введенные президентом Трампом, не затронули Россию, поскольку американские санкции уже значительно ограничивают торговые отношения между странами. Однако США до сих пор имеют больший объем торговли с Россией, чем с такими государствами, как Маврикий или Бруней, попавшие в список пошлин.

Представитель Белого дома Каролин Левитт объяснила изданию Axios, что Россию не включили в таможенные списки из-за того, что действующие санкции США уже "препятствуют любой значимой торговле". Об этом сообщает Fox News.

Несмотря на это, объемы торговли между США и Россией остаются больше по сравнению с такими странами, как Маврикий или Бруней. В список пошлин также попали отдаленные островные территории, такие как Токелау в южном Тихом океане и Шпицберген в Арктике — соответственно владения Новой Зеландии и Норвегии.

Каролин Левитт добавила, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не включены в список из-за уже действующих высоких пошлин и санкций.

Среди стран, на которые Трамп наложил пошлины, есть даже безлюдные острова Херд и Макдональд, известные большими популяциями пингвинов.

Торговля США и России в 2024 году:

Общий объем торговли товарами: 3,5 млрд долларов.

Экспорт из США в Россию: 526,1 миллиона долларов (на 12,3% меньше, чем в 2023 году).

Импорт из России в США: 3 миллиарда долларов (на 34,2% меньше по сравнению с 2023 годом).

Торговый дефицит США с Россией: 2,5 млрд долларов (на 37,5% меньше, чем в 2023 году).

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Пошлины для стран-кандидатов в члены ЕС Президент Трамп также принял решение о введении таможенных тарифов на уровне 30% для четырех стран-кандидатов в члены ЕС — Молдовы, Сербии, Боснии и Северной Македонии.

Сербия: 37%

Босния: 35%

Северная Македония: 33%

Молдова: 31%

Остальные страны-кандидаты на вступление в ЕС, в частности Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция, будут подпадать под "базовую" пошлину в размере 10%. Для государств Европейского Союза предусмотрена дополнительная пошлина в 20%.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.