От чего зависит размер будущей пенсии: стоит знать о двух факторах

Украина, в частности, определяет размер пенсии по двум ключевым факторам: стажу официальной работы и личному коэффициенту, определяемому отношением зарплаты человека к средней зарплате в стране. Согласно заложенным формулам, размер пенсии изменяется в зависимости от этих двух параметров.

Сейчас в Украине минимальная пенсия для тех, кто имеет 35 лет стажа и получает минимальную зарплату, составляет 2349 гривен. Для тех, чей средний заработок в среднем по стране, пенсия составит 4 698 гривен, а для тех, чьи зарплаты втрое превышают среднюю, пенсия может достигать 14 094 гривен. Об этом пишет издание "На пенсии".

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Пенсионный фонд объясняет, что расчет пенсии производится с помощью формулы:

Пенсия = средняя зарплата к моменту начисления пенсии × стаж × личный коэффициент.

Где:

Средняя зарплата: Это средняя заработная плата в Украине за три года до назначения пенсии, с которой уплачены страховые взносы. Индивидуальный коэффициент зарплаты: Определяется как отношение зарплаты человека в конкретный месяц к средней зарплате в Украине за этот же месяц. Коэффициент страхового стажа: Определяется как количество лет стажа, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и поделено на 12.

Расчет пенсии учитывает индивидуальные показатели каждого гражданина, обеспечивая справедливый и индивидуализированный подход к предоставлению социальных выплат.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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