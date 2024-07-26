От медкомиссии до передовой: насколько оперативно новобранцы попадают на фронт

Украинские новобранцы, не имеющие опыта военной службы или возвращающиеся после продолжительного перерыва, проходят обязательный курс базовой военной подготовки (БВП). Этот курс проводится в специализированных учебных заведениях или батальонах, имеющих статус военных единиц и длится один месяц.

Винницкий региональный центр комплектования и социальной поддержки опровергает распространенные мифы о мобилизационном процессе в стране.

Основы базовой военной подготовки

В Украине базовая военная подготовка (БВП) обязательна для мобилизованных лиц и тех, кто заключил контракт на военную службу без необходимого опыта или после долгого перерыва.

Обучение БВП проходит в учебных центрах или батальонах, входящих в состав военных единиц, и в которых назначаются новые военнослужащие. Иногда эти единицы могут быть спутаны с боевыми подразделениями.

Продолжительность базовой военной подготовки

Базовый курс длится 30 дней, включающих:

1 день – административные процедуры (медосмотр, выдача оружия и снаряжение);

– административные процедуры (медосмотр, выдача оружия и снаряжение); 29 дней (290 часов) – учебные занятия.

Учебный день состоит из 10 часов, каждый из которых длится 45 минут.

Согласно информации центра комплектования, программа включает в себя теоретические и практические компоненты, а также самостоятельную работу, которая проводится под руководством инструкторов.

Компоненты базовой военной подготовки: БВП состоит из трех основных курсов:

Ознакомительный курс (1 день, 10 часов, 20% практики): Национально-патриотическое воспитание

Меры безопасности

Правовое обучение

Международное гуманитарное право Курс индивидуальной подготовки (20 дней, 200 часов, 76% практики): Национально-патриотическое воспитание

Уставы Вооруженных Сил Украины

Связь

Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ)

Военная топография

Инженерная подготовка (минная безопасность)

Психологическая подготовка

Тактическая медицина

Выживание

Тактическая подготовка

Огневая подготовка Курс действий в составе отделения (взвода) Национально-патриотическое воспитание

Разведка

Тактическая подготовка

Огневая подготовка

Комплексные тактические занятия

"Цель БВП – повышение эффективности и выживания военнослужащих в боевых условиях, независимо от их будущей роли. Новобранцы получают базовые знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей и специальности "стрелок" (ВОС-100), сообщает центр комплектования.

Последующие шаги после базовой военной подготовки

После завершения БВП новобранцы отправляются в воинские части или проходят дополнительное специализированное обучение.

В воинских частях также проводится обучение по согласованию с другими военнослужащими подразделения.

По данным Министерства обороны, военная подготовка включает в себя три этапа: БВП (30 дней), специализированная подготовка (от 14 до 50 дней в зависимости от специальности) и коллективная подготовка (до 15 дней).

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