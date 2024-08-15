От них перехватывает дыхание: 4 эмоциональных фильма о гангстерах и мафии

Атмосфера неопределенности и риска – вот что привлекает аудиторию к кинолентам о преступных группировках. Эти фильмы погружают зрителя в мир, где действуют свои особые правила.

Портал Кино 24 предлагает подборку увлекательных лент о криминальной среде, гангстерских группировках и мафиозных кланах. Эти киноработы гарантируют незабываемые впечатления.

"Ирландец"

Масштабная криминальная сага от мастера жанра Мартина Скорсезе. Лента освещает судьбу Фрэнка Ширана, известного как "Ирландец" – профессионального киллера на службе во влиятельном мафиозе Рассела Буфалино. Сквозь призму воспоминаний главного персонажа разворачивается панорама его криминальной карьеры.

"Предатель"

Итальянская кинолента, базирующаяся на реальных событиях, рассказывает о Томмазо Бушетте – первом высокопоставленном мафиозе, ставшем информатором против Сицилийской мафии. Бушетта сыграл ключевую роль в самом масштабном судебном процессе против мафии 1980-х годов, что привело к массовым арестам и подрыву могущества "Коза Ностры".

"Легенда"

Британская криминальная драма воспроизводит реальную историю братьев Крей – Ронни и Реджи, самых опасных преступников Лондона 1960-х. Обе роли виртуозно исполнил Том Харди, создав образы двух разных, но все равно опасных братьев.

"Черная месса"

Биографический криминальный триллер раскрывает жизнеописание Джеймса "Вайти" Булджера – одного из самых известных бостонских гангстеров. Главную роль блестяще воплотил Джонни Депп, создав образ безжалостного преступника, который манипулирует стражами порядка и держит город в страхе.

Булджер стал одним из самых разыскиваемых преступников США, одновременно сотрудничая с ФБР для устранения конкурентов в криминальном мире.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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