От них перехватывает дыхание: 4 эмоциональных фильма о гангстерах и мафии
Атмосфера неопределенности и риска – вот что привлекает аудиторию к кинолентам о преступных группировках. Эти фильмы погружают зрителя в мир, где действуют свои особые правила.
Портал Кино 24 предлагает подборку увлекательных лент о криминальной среде, гангстерских группировках и мафиозных кланах. Эти киноработы гарантируют незабываемые впечатления.
"Ирландец"
Масштабная криминальная сага от мастера жанра Мартина Скорсезе. Лента освещает судьбу Фрэнка Ширана, известного как "Ирландец" – профессионального киллера на службе во влиятельном мафиозе Рассела Буфалино. Сквозь призму воспоминаний главного персонажа разворачивается панорама его криминальной карьеры.
"Предатель"
Итальянская кинолента, базирующаяся на реальных событиях, рассказывает о Томмазо Бушетте – первом высокопоставленном мафиозе, ставшем информатором против Сицилийской мафии. Бушетта сыграл ключевую роль в самом масштабном судебном процессе против мафии 1980-х годов, что привело к массовым арестам и подрыву могущества "Коза Ностры".
"Легенда"
Британская криминальная драма воспроизводит реальную историю братьев Крей – Ронни и Реджи, самых опасных преступников Лондона 1960-х. Обе роли виртуозно исполнил Том Харди, создав образы двух разных, но все равно опасных братьев.
"Черная месса"
Биографический криминальный триллер раскрывает жизнеописание Джеймса "Вайти" Булджера – одного из самых известных бостонских гангстеров. Главную роль блестяще воплотил Джонни Депп, создав образ безжалостного преступника, который манипулирует стражами порядка и держит город в страхе.
Булджер стал одним из самых разыскиваемых преступников США, одновременно сотрудничая с ФБР для устранения конкурентов в криминальном мире.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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