Від них перехоплює подих: 4 емоційні фільми про гангстерів та мафію

Атмосфера невизначеності та ризику – ось що приваблює аудиторію до кінострічок про злочинні угруповання. Ці фільми занурюють глядача у світ, де діють свої, особливі правила.

Портал Кіно 24 пропонує добірку захоплюючих стрічок про кримінальне середовище, гангстерські угруповання та мафіозні клани. Ці кінороботи гарантують незабутні враження.

"Ірландець"

Масштабна кримінальна сага від майстра жанру Мартіна Скорсезе. Стрічка висвітлює долю Френка Ширана, відомого як "Ірландець" – професійного кілера на службі у впливового мафіозі Рассела Буфаліно. Крізь призму спогадів головного персонажа розгортається панорама його кримінальної кар'єри.

"Зрадник"

Італійська кінострічка, що базується на реальних подіях, розповідає про Томмазо Бушетту – першого високопоставленого мафіозі, який став інформатором проти Сицилійської мафії. Бушетта відіграв ключову роль у наймасштабнішому судовому процесі проти мафії 1980-х років, що призвів до масових арештів та підриву могутності "Коза Ностри".

"Легенда"

Британська кримінальна драма відтворює реальну історію братів Крей – Ронні та Реджі, найнебезпечніших злочинців Лондона 1960-х. Обидві ролі віртуозно виконав Том Харді, створивши образи двох різних, але однаково небезпечних братів.

"Чорна меса"

Біографічний кримінальний трилер розкриває життєпис Джеймса "Вайті" Булджера – одного з найвідоміших бостонських гангстерів. Головну роль блискуче втілив Джонні Депп, створивши образ безжального злочинця, який маніпулює правоохоронцями і тримає місто в страху.

Булджер став одним із найрозшукуваніших злочинців США, водночас співпрацюючи з ФБР для усунення конкурентів у кримінальному світі.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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