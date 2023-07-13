Отбеливает зубы и улучшает здоровье десен: шесть причин полоскать рот кокосовым маслом каждый день

Кокосовое масло имеет множество применений, как на кухне, так и в уходе за кожей, волосами, массажем и многое другое. Однако одним из неочевидных, но эффективных способов использования кокосового масла является полоскание рта.

Прежде всего это помогает удалить вредные микроорганизмы. В нашей полости рта проживают различные бактерии, некоторые из которых полезны, но существуют и наносящие вред. Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, обладающую антимикробными свойствами. Когда вы полощете рот кокосовым маслом, бактерии смываются и растворяются в жидком масле.

Полоскание рта кокосовым маслом также способствует улучшению здоровья десен. Вредные микроорганизмы могут приводить к воспалению и инфекциям десен. Использование кокосового масла во рту помогает предотвратить эти проблемы и обеспечивает здоровые десны.

Кроме того, полоскание рта кокосовым маслом эффективно устраняет неприятный запах изо рта и придает свежесть. Кокосовое масло решает не только проблему неприятного запаха, но и его причину, поскольку оно уничтожает бактерии, ответственные за этот запах.

Это масло также увлажняет полость рта, помогает уменьшить сухость во рту и лечит язвы.

Кокосовое масло имеет и другой бонус – оно отбеливает зубы и нейтрализует налет, удаляет пятна и улучшает эмаль. В результате вы получаете не только здоровые, но и белые зубы.

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Дополнительно, полоскание рта кокосовым маслом является природной альтернативой коммерческим средствам для полоскания рта, что особенно важно для людей с аллергией на химические вещества или заботящихся об использовании натуральных средств гигиены.

Для полоскания рта кокосовым маслом:

Возьмите 1 чайную ложку кокосового масла.

Полощите рот маслом, перекатывая его во рту в течение 5-20 минут.

Не проглатывайте масло, а выплюньте его после процедуры.

После этого прополощите рот обычной водой.

Эту процедуру можно выполнять до или после чистки зубов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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