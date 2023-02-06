Отдельная категория пенсионеров будет получать ежемесячно прибавку в размере 10%: кого это касается

В этом году несколько категорий пенсионеров будут получать доплаты. В частности, более 35% от прожиточного минимума будут выплачивать матерям, имеющим пятерых детей.

Доплаты в размере 300 гривен получат пенсионеры, которым исполнилось 70 лет. Размер пособия будет зависеть от возраста пенсионеров, пишет издание "На пенсии". Пенсионеры от 75 до 80 лет будут получать ежемесячно 456 гривен, а украинцев в возрасте 80+ – 579 грн.

Читайте также: Какие категории украинцев имеют право уйти на пенсию в 54 года

Также доплат дождутся пенсионеры, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы. Наибольшие доплаты ждут те, кто имеет стаж работы 35-40 лет. Прибавка будет исчисляться не от суммы пенсии, а от установленного прожиточного минимума (составляющего 2093 гривны).

Надбавку к пенсиям получат и граждане, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей – 150 гривен на каждого ребенка доплатят к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Ежемесячную надбавку в размере 10% от прожиточного минимума получат пенсионеры, имеющие статус почетного донора крови. Им будут выплачивать по 258,90 гривны в месяц.

Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

Также у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!