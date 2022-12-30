Отдельные банкноты станут недействительными в Украине с 1 января: какие будут изъяты

В Украине с 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения отдельные банкноты. Это касается купюр номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен, которые дули выпущены в период с 2003 по 2007 годы.

В НБУ сообщили, что старые купюры поменяют на обновленные. Также их заменят монетами соответствующего номинала. В частности, монеты будут менять банкноты по 5 и 10 гривен образца 2018 года, а новые бумажные деньги заменят банкноты по 20 и 100 гривен.

Такое решение финрегулятор принял, чтобы повысить качество наличных денег в обращении и улучшить наличные расчеты.

"Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице и затратам лишнего времени при осуществлении наличных расчетов", – заверили в Нацбанке.

В НБУ объяснили, что замена старых купюр повысит защиту и качество денег.

Замена старых купюр будет происходить следующим образом:

Начиная с 1 января банки будут изымать старые банкноты и не будут пускать их в обращение. НБУ не будет подкреплять старыми купюрами кассы финучреждений. Банкноты старого образца после извлечения из обращения утилизируют.

В Нацбанке отметили: украинцам не нужно срочно избавляться от старых денег – они будут действительны при платежах и расчетах.

"В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен - с современным дизайном и усиленной системой защиты", — добавили в Нацбанке.

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