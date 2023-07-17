Отдельные украинцы получат новые пенсии: кто может рассчитывать на 7500 гривен

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с военным положением, Украина продолжает выплачивать пенсии и социальную помощь разным категориям граждан. В частности стало известно, что значительные суммы выплат назначаются украинским военным, в зависимости от их статуса и потребностей.

Украинским военным полагаются выплаты от государства на лечение различных болезней, а также продолжается начисление пенсий для бойцов с инвалидностью. Социальные выплаты для военных могут составлять от 40% до 100% от суммы финансового обеспечения, пишет издание "На пенсии".

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Пенсии для военных с инвалидностью устанавливаются в зависимости от группы инвалидности. Лицам с I группой инвалидности назначается 100% суммы денежного довольствия, для II группы – 80%, а для III группы – 60%. Что касается других лиц с инвалидностью, для I группы начисляется 70% суммы денежного довольствия, для II группы – 60%, а для III группы – 40%.

Также важно учитывать состав срочной службы военных. Для военнослужащих среди лиц сержантского и старшинского состава срочной службы пенсионные выплаты составляют 110% вышеуказанных сумм. В случае военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, среди лиц офицерского состава – 120% и 130% соответственно.

Важно отметить, что если военным назначена пенсия по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то начисление будет зависеть от общего стажа, заработка и группы инвалидности.

Военным с инвалидностью, полученным в результате войны, гарантируется пенсия не менее установленных сумм. Для I группы инвалидности эта сумма составляет 13 604,50 гривен, для II группы – 10 988,25 гривны, а для III группы – 7534,80 гривны.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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