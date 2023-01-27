Отдыхают от войны: на пляжах в Дубае заметили Тимошенко, Королевскую, Шустера и других VIPов (видео)

Журналисты издания "Украинская правда" нашли известных чиновников и бизнесменов на отдыхе в Дубае во время войны в Украине. Во время расследования в камеру журналиста Михаила Ткача попали многие политики.

Видео очередного расследования, где можно узнать об отдыхе на безумно дорогих курортах появилось в аккаунте "УП" на Youtube. В кадр попала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая нежилась на пляже жарких Арабских Эмиратов.

Тимошенко вместе с мужем заметили на закрытом частном пляже на насыпном острове Палм-Джумейра 5 января.

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Она отдыхала в звездном комплексе "Kempinski".

Из анонимных источников стало известно, что семья Тимошенко переехала в Дубай до начала полномасштабного вторжения.

В ходе расследования журналистам также удалось узнать, что в Дубае находятся политик от ОПЗЖ, Суто Мамаям и семья Натальи Королевской, которую еще не лишили мандата депутата ВР.

Королевскую и ее мужа Юрия Солода осенью заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

В Дубае удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.

Также журналист сообщил, что в ОАЭ находился нардеп Вадим Столар, даже сделавший себе водительское удостоверение, на которое имеют право резиденты этой страны.

Журналистам удалось показать на видео, как в Дубай прилетает самолет одного из самых богатых людей Украины времен президента-беглеца Януковича - Валерия Хорошковского.

Он стал резидентом страны и имеет апартаменты на территории гостиницы Bulgari.

Кроме того, под пальмами Персидского залива отдыхает, обвиненный в госизмене директор компании "МоторСич" Вячеслав Богуслаев. На момент 2018 года он владел апартаментами в комплексе на искусственном острове Палм-Джумейра.

А его сын Александр имел в собственности даже 6 апартаментов в этом комплексе.

Кроме того, был замечен телеведущий Савик Шустер.

Ранее стало известно, что нардеп Николай Тищенко был исключен из состава "Слуги народа". Это произошло после поездки нардепа в Таиланд.

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