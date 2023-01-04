Отец погибшего на войне снайпера приобрел три автомобиля для ВСУ (фото)

Во Львовской области мужчина, потерявший сына-военного на войне, решил помогать ВСУ победить врага. Василий Гарбусь уже приобрел для наших защитников три автомобиля и помогает воинам, потерявшим конечности на фронте, с протезированием.

О поступке львовянина сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"В то время, как на россии родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой Лады, в Украине отец готов на невиданную жертвенность и патриотизм", — говорится в сообщении центра.

Сын Гарбуся Степан погиб на войне в апреле 2022 года. После этого отец павшего Героя решил закупить три автомобиля и передать на нужды Вооруженных сил Украины. Он заявил: "Если не смог уберечь сына, то сохраню жизнь другим защитникам".

Василий Гарбусь говорит, что "сына уже не вернуть", однако есть другие, ради кого нужно бороться на всех фронтах.

Справка: 36-летний снайпер Степан Гарбусь защищал Украину с 2014 года. Сначала он воевал против россиян в составе АТО, а затем вступил в ряды ВСУ и защищал Украину от российских оккупантов. Степан Гарбусь был награжден отличием президента Украины.

Ранее мы сообщали о волонтере из Черкасс Евгении Компанце, который вместе с женой готовит вкусности для бойцов ВСУ. Его семья уже приготовила более 70 тысяч вареников, блинов, пирожков и домашних закруток для наших защитников.

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