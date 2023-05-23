Отпугивает насекомых и нейтрализует неприятный запах: способы использования чайной заварки

У любителей заварного чая всегда остается много заварки. Не спешите выбрасывать ее, ведь она может быть использована в быту. UaPortal подскажет, как использовать чайные отходы.

Использование заварки для огорода

Чайная заварка содержит азот, фосфор, калий и железо, кальций, магний, марганец, медь и цинк, благодаря чему она очень полезна растениям.

Ее можно использовать в качестве подкормки, а также для борьбы с некоторыми заболеваниями растений и вредителями. Заварка от зеленого чая, например, защищает от грибков. Кроме того, ее можно использовать в качестве компостного активатора.

Читайте также: Кофейная гуща и зеленый чай: чем подкармливать растения в саду

Заварка от насекомых

Заварите очень крепкий зеленый или черный чай. Содержащиеся в ней таннины отпугивают насекомых. Если вам нужно отпугнуть муравьев, смешайте чайную заварку с водой 1:1 и обработайте раствором места их пребывания.

Заварка против неприятного запаха

Если в холодильнике появился неприятный запах, положите в него несколько чайных пакетиков, оставшихся после заваривания.

Кроме того, чай борется с неприятными ароматами из обуви – просто положите чайные пакетики в туфли или кроссовки.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от комаров с помощью кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !