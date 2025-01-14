Отравления учеников в лицее в Ровно: полиция открыла уголовное производство

В лицее Ровно у 72 учеников зафиксировали симптомы отравления, один ребенок был госпитализирован. По информации правоохранителей, первые жалобы на нарушения пищеварения начали поступать 10 января около 12:00.

Ученики младших классов обратились к инспекторке службы образовательной безопасности, сообщившей об этом медсестру. Пострадавших детей осмотрели, оказали им первую помощь, после чего вместе с родителями они покинули учебное заведение. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

По состоянию на 13 января симптомы отравления выявили более 70 школьников.

В комментарии для "УП. Жизнь" представители отдела коммуникации ГУ ЧП Ровенской области отметили, что в лицее идет проверка, которая должна установить все обстоятельства и причины инцидента.

"К расследованию привлечены соответствующие службы, включая Ровенский областной центр контроля профилактики и болезней", – сообщили в полиции.

В связи с инцидентом открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

После завершения проверки будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности. Согласно законодательству, нарушение этой статьи может караться штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Минздраве сообщили об изменениях в оценке состояния больных раком после реформы МСЭК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!