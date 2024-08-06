Отсрочка от мобилизации: адвокат объяснила все нюансы оформления

Лицо может воспользоваться своим правом на получение отсрочки от мобилизации в любой момент, поскольку действующее законодательство не предусматривает определенной обязанности или сроков для подачи заявления в ТЦК для получения такой отсрочки.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в своем комментарии для ТСН.

Однако свое право на отсрочку важно реализовать до начала выполнения обязанностей военной службы. Это означает, что ее нужно получить до момента отправления на сборный пункт или включения в состав воинской части, когда лицо официально становится военнослужащим.

В случае, когда военнообязанное лицо получает повестку для прохождения медицинского осмотра или обновления персональных данных, адвокат советует немедленно обратиться в соответствующий ТЦК с заявлением на отсрочку. Его форма утверждена Постановлением Кабинета министров Украины №560, и документами, подтверждающими его право на отсрочку, перечень которых предусмотрен указанным постановлением.

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Специально созданная комиссия при ТЦК и СП имеет полномочия решать вопрос об отсрочке. Она должна принять решение о предоставлении или отказе в отсрочке в течение семи дней после получения заявления.

"При необходимости комиссия направляет запросы в соответствующие учреждения и организации для подтверждения обстоятельств, дающих право на отсрочку. В таком случае комиссия принимает решение на следующий день после получения ответов на такие запросы. В зависимости от принятого решения, комиссия выдает справку о предоставлении отсрочки или обоснованный письменный отказ, который может быть обжалован в судебном порядке. На время принятия решения комиссией ТЦК и СП военнообязанный не направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК) и соответственно не может быть призван на военную службу", – отметила Марина Бекало.

Те мужчины, которые получили бронирование от своего работодателя, должны стать на специальный учет в ТЦК сразу после того, как работодатель получит выписку из приказа о бронировании. Только после этого такой военнообязанный не подлежит призыву на военную службу.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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