Отстоянная, фильтрованная или кипяченая: какую воду выбрать для полива комнатных растений

Часто, несмотря на соблюдение всех условий ухода за растением, сначала оно активно растет, а затем неожиданно начинает увядать, листья желтеют. Чаще всего причина кроется в воде. Чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве. Есть определенные правила и секреты полива.

Для полива цветов не рекомендуется использовать неподготовленную водопроводную воду, прошедшую очистку на городских сооружениях. Она содержит большое количество хлора и разных примесей – повышенное количество солей кальция и магния, железо. Они отрицательно повлияют на почву в горшке с цветком.

Какую воду можно использовать для полива цветов

Бутилированную. Обычную негазированную воду, прошедшую подготовку на заводе-производителе. Для полива цветов подходит вода, очищенная методом обратного осмоса и насыщенная оптимальным количеством солей.

Отстоянную. Самый доступный и простой способ поливать домашние цветы. Налейте водопроводную воду любую широкую емкость, например кастрюлю и дайте ей настояться в течение суток, не закрывая крышкой. Это позволит улетучиться хлору и впитать углекислый газ. По сравнению с водой из-под крана, отстояние будет более мягким.

Дождевую. Она является природным источником дистиллированной воды. Обязательно необходимо смешать с отстоявшейся в пропорции 50 на 50. Дождевую воду можно использовать для полива, только проживая за чертой города, вдали от оживленных автотрасс и промышленных производств. Выбросы могут оказать влияние на качество жидкости, внести в ее состав вредные компоненты.

Кипяченую. Воду предварительно рекомендуется отстаивать в течение одного-двух суток. Во время кипячения из нее улетучивается хлор и другие вредные составляющие.

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Очищенную фильтрами. Наиболее безопасный способ полива цветов. Специалисты рекомендуют установить фильтр с картриджем-минерализатором, который насыщает воду полезными микроэлементами, необходимыми растениям. Для пригородных домов с личным водоснабжением лучше установить систему комплексной водоподготовки и смягчения.

Основные преимущества полива цветов питьевой водой, прошедшей очистку фильтрами:

Доступная стоимость. Фильтры и картриджи стоят недорого. Они также разрешают обеспечить дом питьевой водой.

Малая трудоемкость. Не надо кипятить, отстаивать воду.

Оптимальный и сбалансированный состав. В отличие от дистиллированной очищенная фильтрами вода содержит необходимые цветам минералы. Она более мягкая, чем водопроводная или кипяченая, не может нанести вред растениям.

В качестве бюджетной альтернативы можно использовать фильтр-кувшин.

Температура воды для полива

Температура воды для полива цветов должна быть комнатной от +18 до +23 градусов. Это оптимальное значение, подходящее всем видам растений. Фикусы, гардении, розы, диффенбахии и папоротники можно периодически опрыскивать теплой водой (+40 градусов) из пульверизатора. Делайте это зимой и осенью, повторяя процедуру 1 раз в 2 месяца. Теплая вода имеет такой эффект:

стимулирует рост боковых почек;

убивает разных вредителей;

не позволяет листьям увядать и желтеть.

Химический состав воды для полива

Вода должна быть:

без неприятного запаха сероводорода и хлора, без металлического, горького или иного привкуса;

прозрачного, слегка голубого и не мутного оттенка.

Основные параметры воды, которые можно исправить в домашних условиях:

Жесткость. В состав воды может входить большое количество солей магния и кальция, которые оседают в почве. Жесткая вода имеет горький привкус, при кипячении образует белый налет. Снизить жесткость воды можно, пропустив через фильтры или заморозив на 90%.

Кислотность. Высокий показатель рН создает неблагоприятную щелочную среду. Снизить кислотность можно, добавив в воду лимонную кислоту или разбавив дистиллированной.

Какой водой нельзя поливать

Встречается вода, которой лучше не поливать растения. Это в первую очередь, взято из колодца, потому что в ней может быть обилие минеральных веществ, которые могут стать губительными.

Вода из пруда, реки совсем не подходит для домашних цветов. Так как в нем могут быть бактерии, микробы, продукты гниения водяных растений. Не подойдет и дистиллированная вода, поскольку ее считают "мертвой", не содержащей минералы и полезные вещества.

Всем цветоводам необходимо серьезно относиться к поливу растений, а тем более к качеству используемой воды. Только тогда растения будут радовать пышным цветением и свежестью.

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