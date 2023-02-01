Антуриум или "мужское счастье": как правильно ухаживать, пересаживать и размножать популярный цветок

В комнатном цветоводстве культивируют многие растения тропического происхождения, к которым принадлежит и антуриум. Если в доме сделать условия, приближенные к природным, растение станет акцентом хоть какого декора.

Антуриум популярен прежде всего благодаря своим ярким "цветам", хотя есть и декоративно-лиственные виды. Если говорить точнее, то, что в быту мы называем цветком антуриума, это не сам цветок, а его покрывало, своеобразное "парус", сам цветок является конусом-началом белого цвета и без своего яркого сердцевидного покрывала выглядит довольно невзрачно. Когда цветок отцветает, покрывало приобретает зеленый цвет – становится листом.

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Краткое описание выращивания

Цветение. Зацветает в феврале, а отцветает в ноябре.

Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого рассеянного света и защиты от прямых лучей солнца.

Температурный режим. В весенне-летний период – от 22 до 28 градусов, в зимнее время – около 16 градусов. Антуриум Шерцера в зимнее время должен находиться при температуре от 12 до 14 градусов.

Полив. В течение вегетационного периода увлажняют почву в горшке обильно, сразу после того, как он просохнет на ½ часть в глубину. После окончания периода вегетации куст поливают умеренно.

Влажность воздуха. Должна быть повышенной – примерно 90 процентов. Специалисты советуют систематически промывать листовые пластины увлажненной губкой или мягкой тряпкой, а также опрыскивать из пульверизатора. Также в поддон следует насыпать керамзит или гальку и влить немного воды.

Удобрение. В весенне-летний период растение подкармливают 1 раз в 15–20 дней, используя для этого минеральный комплекс, при этом дозировка должна быть наполовину меньше, чем рекомендовано производителем. Также раз в 10-15 дней проводят внекорневую подкормку.

Период покоя. С середины октября до первых дней марта.

Пересадка. Лучшее время для пересадки - февраль и март. С апреля по август цветок так же можно пересадить, но только в экстренном случае. Пока куст молод, он нуждается в частой пересадке (1 раз в год), причем более взрослые растения подвергают этой процедуре 1 раз в 2 или 3 года.

Грунт. Хорошо пропускает воздух и рыхлый. Состав: торф, дерновый грунт и рубленый сфагнум (2:1:2).

Размножение. Черенкой и семенным способом.

Вредители. Щитовка, тли и паутинные клещи.

Заболевание. Антуриум может заболеть из-за застоя воды в субстрате, недостатка или излишки в почвосмеси удобрений, нарушений правил ухода или несоответствующих условий содержания.

Свойства. В растении содержится яд.

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Уход за антуриумом в домашних условиях

Освещенность

Антуриум хорошо растет на западном или восточном подоконнике. Дело в том, что ему необходим очень яркий и рассеянный свет. На северном подоконнике куст может расти, но ему, как правило, не хватает света. Если же вы решили поставить цветок на южное окно, то его придется притенять от прямых лучей курящего солнца, для этого можно использовать тюль, газету и т. д. Вместо него можно поставить подальше от окна, вглубь комнаты.

Температурный режим

Антуриум относится к теплолюбивым культурам. В этой связи в весенне-летний период его нужно держать в теплом месте (22–28 градусов). Следите за тем, чтобы в комнате в это время не было холоднее 18 градусов, поскольку это может повлечь за собой развитие болезней. С начала осени и до конца зимы куст держат в прохладном месте (примерно 16 градусов). При этом антуриум Шерцера в течение двух месяцев удерживают в более холодном месте – от 12 до 14 градусов. В переходные периоды растение нужно постепенно приучать к понижению и увеличению температуры воздуха. Помните, что антуриум очень негативно реагирует как на резкие перепады температур, так и на сквозняки.

Полив

В период активного роста цветка, он нуждается в регулярном обильном поливе, который нужно проводить только тогда, когда почвосмесь в емкости просохнет на половину высоты. Поливать нужно хорошо отстоявшейся и мягкой водой (отлично подходит дождевая). Помните, что такое растение гораздо лучше переносит небольшую засуху, чем регулярный застой жидкости в почвосмеси. Чрезмерная влажность может привести к появлению гнили на корневой системе. Через 20-30 минут после полива обязательно слейте из поддона излишнюю жидкость, которая у него стекла.

Влажность воздуха

Растение нуждается в высокой влажности воздуха (примерно 90 процентов). Если воздух в комнате будет слишком сухим, это может стать причиной замедления развития куста.

Антуриум нуждается в регулярных гигиенических процедурах. При необходимости с поверхности листовых пластин необходимо удалять пыль и грязь с помощью увлажненной губки или негрубой тряпки. В весенне-летний период увлажняйте листья из пульверизатора холодной водой. Это позволит ускорить рост и развитие куста. Помните о том, что во время опрыскивания вода не должна попадать на поверхность цветков, потому что из-за этого на них образуются пятнышки, портящие внешний вид растения.

Для поддержания высокого уровня влажности цветочный горшок вместе с антуриумом необходимо поставить на глубокий поддон, наполненный керамзитом или галькой. В него вливают небольшое количество воды (дно горшка не должно соприкасаться с жидкостью).

Удобрение

Для хорошего роста цветка необходимы систематические подкормки. Для этого используют комплексное минеральное удобрение, причем дозировка должна быть вдвое меньше, чем указано на упаковке изготовителем. Подкормку проводят только в весенне-летний период с частотой 1 раз в 2–3 недели. Вместо обычных подкормок некоторые цветоводы используют внекорневые (по листку), их следует проводить 1 раз в 1-1,5 недели. Растение хорошо отзывается и на подкормку органикой, однако таким удобрением достаточно сложно пользоваться в домашних условиях. Например, можно использовать конский или коровий полуперепревший навоз, листовой перегной или настой куриного помета.

Цветение

Для того чтобы стимулировать закладку бутонов, а значит и пышное цветение, растение в период покоя в течение 1,5-2 месяцев следует держать в прохладе (от 14 до 16 градусов). При соблюдении всех правил ухода кустик будет радовать цветоводов своими эффектными цветками с последних дней мая и практически до начала сентября. При этом часть гибридов антуриума Андре могут цвести практически в течение всего года.

Для более длительного и пышного цветения следует своевременно обрезать начавшие увядать соцветия. Благодаря этому куст не будет тратить на них силы, а направит их на развитие новых соцветий. Если вам необходим семенной материал, тогда понадобится провести искусственное опыление. Для этого мягкой кисточкой возьмите пыльцу с одного цветка и перенесите его на другой.

Если вы срежете не до конца сформировавшиеся соцветия, то они смогут простоять в весе около пяти суток. Если же вы срежете полностью сформировавшиеся цветки, тогда они будут радовать вас своей красотой 20–35 дней.

Пересадка

Для хорошего роста и цветения антуриум пересаживают, добавляя свежую земляную смесь. До пятилетнего возраста пересадку выполняют ежегодно, затем – раз в три года.

При пересадке осматривают корни, если есть больные и повреждены, обрезают, срезы обрабатывают толченым углем.

На дно горшка нужно поместить дренажный материал.

Если растение дало "деток", их можно отсадить.

Небольшой горшок будет стимулировать цветение антуриума, горшок немного шире – формирование "деток".

Размножение

Размножают антуриум распределением крупных растений и отделением боковых побегов – "деток". Это самые простые способы. Эти процедуры обычно производят при пересадке. Распределение производят острым ножом, места срезов припудривают толченым углем. После перемещения в отдельный горшок разделенные растения поливают очень аккуратно, при переувлажнении они не приживутся.

Еще один способ – укоренение кусочка стебля с листом и воздушным корешком. Такой черешок дает корни достаточно быстро.

Возможно и семенное размножение антуриума, но в домашних условиях это достаточно сложная процедура. Сначала нужно произвести опыление цветка, причем делается это обязательно в течение первых нескольких дней цветения. Для опыления цветка нужно несколько раз провести по началу кусочком ватки или кисточкой. Лучший эффект достигается при перекрестном опылении, если есть два растения или больше. Процедуру проводят 2-3 раза в течение нескольких дней. После опыления необходимо дождаться образования и созревания образующихся в начале ягод. Нужно запастись терпением, созревание плодов роет от 9 месяцев до года.

Созревшие семена нужно сразу высаживать, очистив от мякоти, поскольку они быстро теряют стимул для восхождения. Семена выкладывают на поверхность земли, сверху не прикапывают, а лишь слегка прижимают к грунту и опрыскивают из пульверизатора. Вместимость с посаженными семенами помещают в минитепличку и ставят в теплое место. Через 7 – 14 дней появляются всходы.

После образования второго настоящего листа (через 1,5 – 2 месяца) сеянцы пикируют впервые, еще через 2 месяца – вторично. Когда у растений появляется 5-6 листьев, их рассаживают по отдельным горшкам. Выращенные из семян антуриумы зацветают на третий год.

Омолаживание

В процессе роста у антуриума отмирают нижние листья, а сверху постепенно нарастают новые. Через некоторое время растение из-за этого теряет декоративность и нуждается в омоложении. Для этого верхушку срезают, оставляя желаемое количество междоузлий, и укореняют в воде или влажном вермикулите.

Напомним, UAportal рассказал, как правильно ухаживать за спатифиллумом, или как его любят называть, - "женским счастьем". Растение очень влаголюбивое, однако нуждается в легком уходе.

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